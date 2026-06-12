Los ministros de Finanzas de la UE respaldan que el BEI aumente la financiación para defensa y energía

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han respaldado este viernes la estrategia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para aumentar su capacidad de financiación y asumir más riesgos con el objetivo de movilizar inversiones en defensa, seguridad energética e innovación tecnológica.

Los Veintisiete, reunidos en Luxemburgo en el consejo de gobernadores de la institución, han avalado el objetivo del BEI de destinar en 2026 el 5% de toda su financiación dentro de la UE a proyectos relacionados con seguridad y defensa, después de cuadruplicar este tipo de inversiones hasta superar los 4.000 millones de euros en 2025, según ha informado el banco en un comunicado.

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La entidad prevé mantener este año un volumen de financiación de 100.000 millones de euros, tras alcanzar esa cifra también en 2025. Según los datos presentados a los ministros, el grupo ha incrementado su actividad en ámbitos como las redes energéticas, el transporte, el agua, la vivienda y el apoyo a Ucrania.

En materia energética, el BEI ha destacado que financia aproximadamente la mitad de las inversiones realizadas en redes eléctricas en Europa y participa en uno de cada cinco proyectos solares, uno de cada tres parques eólicos terrestres y en la mayoría de los desarrollos eólicos marinos del bloque.

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Asimismo, ha subrayado los avances de sus programas de eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo, según defiende, de ayudar a unas 350.000 compañías a reducir costes energéticos y avanzar en la descarbonización de su actividad.

APUESTA POR LA SOBERANÍA TECNOLÓGICA

Otro de los ejes prioritarios de la estrategia pasa por reforzar la soberanía tecnológica europea a través de 'TechEU', el principal programa financiero de la UE destinado a proyectos de inteligencia artificial, tecnologías limpias, tecnologías avanzadas e infraestructuras digitales.

El grupo asegura que comprometió más de 22.000 millones de euros para iniciativas vinculadas a este programa durante el pasado año y prevé ampliar el apoyo a empresas emergentes y de rápido crecimiento para evitar que proyectos tecnológicos estratégicos desarrollados en Europa dependan de financiación exterior.

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Dentro de esta estrategia, el Fondo Europeo de Inversiones, brazo del grupo especializado en pymes y capital riesgo, impulsará una ampliación de la Iniciativa Europea de Campeones Tecnológicos, creada en 2023, con el objetivo de movilizar hasta 15.000 millones de euros y atraer nuevos inversores públicos y privados.

DEFENSA Y APOYO A UCRANIA

La entidad ha ampliado también los criterios de elegibilidad de sus préstamos para financiar proyectos militares e inversiones vinculadas a toda la cadena de suministro europea de seguridad y defensa, desde infraestructuras críticas e instalaciones militares hasta actividades de investigación y desarrollo o apoyo a pequeñas y medianas empresas del sector.

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Fuera de la UE, el BEI ha reiterado que Ucrania seguirá siendo su principal prioridad y ha destacado que en 2025 aprobó un volumen récord de financiación para proyectos destinados a reforzar la resiliencia económica del país y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.