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La OPV de SpaceX atrajo una demanda de más de 350.000 millones de dólares, casi cinco veces la oferta

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La salida a bolsa de SpaceX, que ha levantado 75.000 millones de dólares (64.953 millones de euros), convirtiéndose así en la mayor OPV de la historia, habría atraído una demanda de más de 350.000 millones de dólares (303.113 millones de euros) por parte de inversores institucionales y minoristas, según indicaron a Bloomberg fuentes cercanas al asunto.

La histórica operación registró pedidos de acciones por parte de inversores institucionales por valor de más de 250.000 millones de dólares (216.510 millones de euros), mientras que inversores particulares habrían solicitado acciones por más de 100.000 millones de dólares (86.604 millones de euros).

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SpaceX vendió 555,6 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, en una operación que la valora en unos 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

Las acciones de la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk comenzarán a negociarse este viernes en el Nasdaq de Nueva York y Texas con el símbolo 'SPCX' y algunas de las principales plataforma de predicción, como Polymarket, apuntan a que el primer precio al cotizar oscilará entre los 150 y los 200 dólares, lo que implicaría una subida del 11% al 48% en su debut.

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