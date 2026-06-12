Instagram y Facebook vuelven prácticamente a la normalidad tras varias horas de caída

Madrid, 12 jun (EFE).- Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook volvieron poco a poco a la normalidad después de experimentar este viernes fallos en diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Brasil, Argentina o España.

Los usuarios empezaron a reportar incidentes pasadas las 13:30 horas GMT, sobre todo vinculados al inicio de sesión, según recoge Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital.

El origen del problema, que sumó miles de quejas elevadas por usuarios de diversos países, no se conoce aún, pero los inconvenientes parecen haber remitido, según los informes recogidos en el citado portal.

Andy Stone, portavoz de Meta, después de haber comunicado que desde la compañía se estaba trabajando en la solución de los fallos, escribió en la red social X: "Estamos volviendo, aunque puede que lleve un poco de tiempo que todo vuelva completamente a la normalidad".

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Los picos más altos de incidencias se produjeron alrededor de las 13:45/14:00 hora GMT. Por ejemplo, en Estados Unidos los reportes para Facebook se elevaron a unas 114.000 quejas, mientras que para Instagram fueron 10.000 informes y para Facebook Messenger unos 16.000.

Cerca de las 18:00 GMT estos números para Facebook en Estados Unidos se habían reducido a 300-400 quejas, al igual que para Instagram.

Whatsapp también registró algunos incidentes a nivel mundial, pero las comunicaciones de los usuarios fueron reducidas, según la monitorización de Downdetector. EFE