España declara Lugar de Memoria la casa de Madrid fotografiada por Capa en la Guerra Civil

Madrid, 12 jun (EFE).- España ha declarado Lugar de Memoria Democrática un inmueble de Madrid fotografiado por Robert Capa durante la Guerra Civil (1936-1939), a la que siguió la dictadura del general Francisco Franco, muerto en 1975.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que reconoce como tal el "conjunto formado por el edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely, el espacio conocido como 'Plaza del fotógrafo Robert Capa', la zona ajardinada anexa y la parroquia de San Carlos Borromeo'" de la capital de España.

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Conforme a la Ley de Memoria Democrática (2022) reconoce el valor histórico de este espacio a causa de los bombardeos del bando sublevado contra el Gobierno de la II República sufridos por la población madrileña.

La publicación oficial recuerda que, tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el que comenzó la guerra, Madrid "se mantuvo fiel a la República" y que, desde ese momento, la toma de la capital se convirtió en "objetivo prioritario" de los militares sublevados.

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Debido a las dificultades para tomar la ciudad por tierra, asegura el texto, recurrieron a bombardeos con el apoyo de la aviación de la Italia fascista y de la Alemania nazi.

"Uno de los episodios más trágicos" tuvo lugar el 19 de noviembre de 1936, cuando un ataque aéreo italiano afectó al actual distrito madrileño de Vallecas.

El suceso fue inmortalizado por el mítico fotógrafo húngaro Robert Capa con un amplio reportaje, en el que destacó la imagen de una mujer y varios niños delante de la fachada del edificio citado.

Según el BOE, esta vivienda se convirtió en un "símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia ante el horror de la guerra", así como "en una ilustrativa prueba de los crímenes cometidos por el ejército golpista y sus aliados". EFE

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