El ministro iraní de Turismo afirma que sin "injerencia de otros" la paz "es posible"

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Madrid, 12 jun (EFE).- El ministro iraní de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía, Reza Salehi Amiri, consideró este viernes en una entrevista con EFE que si no hay injerencia en la negociación de paz es posible un acuerdo y subrayó que frenar estas intromisiones, de las que acusó explícitamente a Israel, depende de la voluntad de EE.UU.

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"Si no existe una injerencia de otros en las negociaciones, la paz es posible. Todo eso depende ya de la voluntad de los norteamericanos, a ver cómo quieren de alguna manera neutralizar esos intentos de esos actores molestos", señaló en una entrevista tras participar en Toledo (centro de España) en la 126 sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo.

En una entrevista concedida en la embajada de Irán en Madrid, con traducción del farsi al español, Salehi Amiri culpó a Israel de haber obstaculizado los esfuerzos anteriores para poner fin a las hostilidades.

"Hasta la fecha, en varias ocasiones hemos llegado a tener algún preacuerdo político en las mesas de negociación, pero hay un variante ahí en medio, que se llama el régimen sionista, que al final ha impedido en todas las ocasiones anteriores la consecución final de ese acuerdo", añadió.

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Para Salehi Amiri, el "balance muy negro" de Israel en Palestina y el Líbano indica que dicho país "no tiene absolutamente nada que ver con lo que pueda significar un concepto como la paz".

Irán, según añadió, busca "una paz duradera", y cualquier acuerdo debe contener "una garantía para no volver a cometer este crimen" contra su territorio.

Su declaración se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que la guerra ha terminado después de que ambas partes hubieran acordado un memorando de entendimiento.

Desde Irán se ha rebajado esa rotundidad recalcando, según la agencia oficial IRNA, que la parte principal de dicho texto se encuentra desde ayer casi finalizada, aunque cuestiones como la nuclear o el levantamiento de sanciones se negociarán en otro acuerdo futuro, por lo que no se trataría de un pacto final.

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El ministro iraní subrayó a EFE que "la política definitiva y oficial de la República Islámica de Irán, por lo menos en las últimos cuatro décadas, (...) siempre se ha basado en que Irán nunca ni ha tenido ni tendrá armas nucleares".EFE

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