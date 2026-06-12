Agencias

China rechaza las sanciones "ilegales" de EEUU por su supuesto papel en la adquisición de armas para Irán

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El Gobierno de China ha rechazado este viernes las últimas sanciones "unilaterales e ilegales" impuestas por Estados Unidos a nueve personas y entidades en Irán y China a las que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

"Como hemos dejado claro en repetidas ocasiones, China se opone firmemente a las sanciones ilegales y unilaterales que no tienen fundamento en el Derecho Internacional o no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

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Así, ha asegurado que las autoridades del gigante asiático "adoptarán todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos legítimos e intereses de las compañías y ciudadanos chinos", tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles la citada batería de sanciones, que afecta a cinco personas, cuatro de ellos de nacionalidad china y el quinto iraní, además de cuatro empresas, todas con sede en Hong Kong salvo una, basada en Shanghái. "El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al Ejército iraní", apostilló Washington.

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