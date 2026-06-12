China rechaza las sanciones "ilegales" de EEUU por su supuesto papel en la adquisición de armas para Irán

El Gobierno de China ha rechazado este viernes las últimas sanciones "unilaterales e ilegales" impuestas por Estados Unidos a nueve personas y entidades en Irán y China a las que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

"Como hemos dejado claro en repetidas ocasiones, China se opone firmemente a las sanciones ilegales y unilaterales que no tienen fundamento en el Derecho Internacional o no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

PUBLICIDAD

Así, ha asegurado que las autoridades del gigante asiático "adoptarán todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos legítimos e intereses de las compañías y ciudadanos chinos", tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles la citada batería de sanciones, que afecta a cinco personas, cuatro de ellos de nacionalidad china y el quinto iraní, además de cuatro empresas, todas con sede en Hong Kong salvo una, basada en Shanghái. "El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al Ejército iraní", apostilló Washington.

PUBLICIDAD