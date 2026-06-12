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Carlos Sainz: "Montmeló saca a la luz las debilidades de este coche"

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El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha afirmado que el circuito de Montmeló "saca a la luz las debilidades" de su coche y se encuentra "notablemente fuera del ritmo" cuando afronta "tanda largas con más carga de combustible" de cara al Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Un viernes muy complicado. Sabemos que este circuito saca a la luz las debilidades de este coche y, a una vuelta, nuestro ritmo está más o menos donde esperábamos en comparación con la media parrilla. En tanda largas con más carga de combustible estamos notablemente fuera del ritmo", declaró Sainz este viernes a sus propios responsables de prensa.

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"Todos los equipos tienen problemas con la degradación por lo abrasivo de la superficie de la pista y las altas temperaturas, pero parece que nosotros tenemos más problemas todavía, lo cual hace que la gestión de las gomas sea un reto", añadió el piloto madrileño.

Por último, admitió que "hay mucho que analizar" este mismo viernes por la noche para ponerse "en una posición más fuerte de cara a la clasificación" sabatina. "Así que nuestra prioridad estará en exprimir el coche que tenemos en estas condiciones", concluyó Sainz.

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