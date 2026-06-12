Autoridades identifican al autor de tiroteo en Texas que dejó un muerto y 10 heridos

Austin, 12 jun (EFE).- Las autoridades en Texas identificaron al autor de un tiroteo que dejó un muerto y diez heridos este viernes en Midland, una ciudad en la región oeste del estado.

Victor Mata Villareal, de 45 años, fue abatido durante un intercambio de disparos con la policía local, después de haberle atrincherado en un clínica veterinaria por varias horas, según indicó el Departamento de Seguridad de Texas (DPS, en inglés) en un comunicado.

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El hombre, quien residía en Odessa, una ciudad contigua a Midland, tenía una orden de arresto en su contra por haberle disparado a agentes de policía el pasado miércoles durante una "persecución policial", detalló DPS.

La policía de Midland respondió hoy, sobre las 8.00 hora local (13.00 GMT), a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado."Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.

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Al menos 10 personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona falleció en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa, Lori Blong.

En lo que va de año, EEUU ha registrado 182 tiroteos masivos -donde hay cuatro víctimas o más sin contar el atacante- de acuerdo con datos de la organización civil Gun Violence Archive. EFE