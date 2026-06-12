Ancelotti autoriza los bailes en la selección brasileña para celebrar los goles

Newark (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, respaldó este viernes que los jugadores de la Canarinha puedan celebrar los goles que anoten en el Mundial 2026 bailando, aunque dentro de los límites del respeto.

"En las nuevas reglas no está prohibido bailar", zanjó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al estreno de la 'Seleção' contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

'Carletto' subrayó que "se puede celebrar y se puede bailar", pues en las nuevas reglas de la FIFA que han empezado a aplicarse en esta Copa del Mundo, la mayoría para evitar pérdidas de tiempo, no hay nada que restrinja la forma de celebrar los goles.

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"Cualquier jugador puede hacer lo que quiera con respeto a todo el mundo", indicó.

Los bailes de los brasileños ya generaron una fuerte polémica en el pasado, como ya ocurrió en Qatar 2022, así como en otras citas internacionales.

Algunos jugadores y exjugadores han tildado de "irrespetuosas" las 'dançinhas' de los jugadores de la 'Verdeamarela', que gozan de una alta popularidad entre el público brasileño y circulan como la pólvora en redes sociales.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial 2026, que arrancó el jueves.

Debutará en el Grupo C el sábado frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.