Xbox reinicia su estrategia: prepara despidos y hará frente a desafíos de pérdida de ingresos y gestión de estudios

Xbox está preparando nuevos despidos previstos para el próximo mes de julio, en el marco de una reestructuración de su estrategia para solucionar desafíos como la pérdida de ingresos, la crisis de componentes de 'hardware' y la gestión de su amplio ecosistema de estudios.

La nueva CEO de la compañía, Asha Sharma, ha cumplido 100 días al frente de la firma de videojuegos y, durante este periodo, ha señalado que ha "comenzado a revivir" Xbox, entre otras cosas, escuchando a los jugadores, lanzando actualizaciones y mejorando su oferta de Game Pass, con lo que ha asegurado que "tras más de ocho meses de declive" el servicio "ha comenzado a crecer de nuevo".

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A pesar de estos avances, Xbox continúa enfrentándose a dificultades del sector y está planteando una reestructuración de su estrategia, además de preparar nuevos despidos y recortes en los presupuestos de marketing y otras áreas de negocio.

Así lo han dado a conocer fuentes relacionadas con la compañía de videojuegos en declaraciones a Bloomberg, que han detallado que los recortes de empleo serán importantes y se llevarán a cabo después del cierre del año fiscal de Microsoft previsto para el 30 de junio. Estos despidos se suman a los recortes de empleo realizados en 2024 y 2025.

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Coincidiendo con estas previsiones de despidos, Sharma ha compartido un comunicado junto al director de contenido de Xbox, Matt Booty, en el que ha plasmado la intención de reestructurar la estrategia de la organización, reflexionando sobre los desafíos a los que se enfrenta Xbox actualmente.

Concretamente, Sharma se ha referido a la pérdida de ingresos que ha estado experimentando la compañía durante los últimos años. Así ha recordado que en los últimos cinco años han invertido más de 20.000 millones de dólares (alrededor de 17.329 millones de euros al cambio) en inversiones en su contenido, plataforma y subsidios de 'hardware', sin embargo, sus ingresos anuales han disminuido en casi 500 millones durante ese período. "Esto no puede continuar", ha sentenciado.

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GESTIONAR LA CRISIS DE COMPONENTES

Por otra parte, la directora ejecutiva también ha hecho referencia a la crisis de componentes de 'hardware' que afecta al sector. Según ha explicado, en febrero, la compañía ya pagaba el doble por los componentes de almacenamiento de las consolas, en comparación con otoño. Ahora, ha asegurado que los costos se han vuelto a duplicar.

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Siguiendo esta línea, ha advertido que, de cara a la temporada navideña de 2027, los costes de componentes para las consolas volverán a experimentar otro "aumento significativo", que les llevará a pagar "más de cinco veces" los precios que pagaban dos años antes.

Aunque esta situación afecta a todo el sector de los videojuegos, Sharma ha subrayado que Xbox se ha visto más afectada que sus competidores "debido a las decisiones tomadas durante la última media década". Cabe recordar, que recientemente el director de estrategia de Xbox, Matthew Ball, señaló que la crisis global de memoria RAM está obligando a la compañía a revisar el desarrollo de su próxima consola conocida como 'Project Helix'.

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"Actualmente no podemos fabricar tantas consolas como los jugadores quieren comprar, y necesitamos un nuevo modelo de negocio y alianzas para el 'hardware', ya que seguimos comprometidos con Helix", ha añadido al respecto la CEO.

HACER FRENTE A SU INFRAESTRUCTURA Y ECOSISTEMA DE ESTUDIOS

Otro factor que ha puesto sobre la mesa Sharma ha sido el amplio ecosistema de estudios al que tiene que prestar servicio Xbox, que ha sobrecargado a la organización.

Según ha explicado, la compañía amplió el número de estudios para obtener "un flujo constante de contenido" de cara a satisfacer sus múltiples estrategias de suscripciones, 'streaming' y dispositivos. Sin embargo, este planteamiento ha acabado forzando a Xbox a implementar "estrategias cambiantes en un panorama con contenido más accesible".

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Según sus palabras, esto se traduce en que han sido los responsables de "franquicias que definen la industria" pero no las han sabido "financiar adecuadamente" para competir y triunfar en el mercado. "Necesitamos reevaluar el equilibrio entre estas y nuestras prioridades de inversión para los próximos 5 años", ha sentenciado Sharma al respecto.

Finalmente, la directiva también ha expuesto las dificultades que implica gestionar las sistemas "excesivamente complejos" de Xbox, que cuentan con cientos de dependencias y dificultan la capacidad de "actuar con rapidez".

Al respecto, ha valorado que dependen "demasiado" de los proveedores para operar en sus sistemas y ha apostado por hacerse más "autosuficientes como cultura de ingeniería" para continuar construyendo el futuro de Xbox.

Para todo ello, Sharma ha trasladado su objetivo de aumentar el valor para los jugadores, evolucionar y reconstruir su plataforma y analizar las capacidades de toda la gama de Xbox, así como las posibles fusiones y adquisiciones, para impulsar el éxito en su 'hardware', PC, dispositivos móviles y 'streaming'.

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"Siguiendo la mentalidad de victorias diarias de los primeros 100 días, trabajaremos arduamente para avanzar en hardware, contenido, experiencia y servicios de forma conjunta", ha concluido la directora ejecutiva, que ha dado el pistoletazo de salida a lo que define como "reiniciar el proyecto para crear una Xbox más potente".