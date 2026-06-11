Sumar y Podemos muestran su apoyo a la III Marcha Republicana organizada este sábado en Madrid

Diputados del Sumar y de Podemos han mostrado este jueves en el Congreso su respaldo público a la tercera edición de la Marcha Republicana, que se ha organizado este sábado 13 de junio en Madrid bajo el lema 'República para la paz'.

Elena Ollero, portavoz de la Marcha Republicana, ha agradecido el soporte de los diputados y ha dicho que al recorrido, desde la Puerta del Sol de Madrid hasta el Museo Reina Sofía pasando por el Ministerio de Exteriores. se sumarán personas de todo el territorio nacional a "clamar república".

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Según ha explicado, el lema de la marcha se plantea" en un contexto de guerras imperialistas que asolan a la clase trabajadora". En esta línea ha coincidido Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso, quien ha insistido en que la cuestión republicana es "de pura actualidad" en dicho contexto bélico internacional.

SE NECESITA UNA RUPTURA DEMOCRÁTICA

Por su parte, Francisco Sierra, diputado de Izquierda Unida del grupo parlamentario de Sumar, ha afirmado que se necesita "una ruptura democrática y un proceso de apertura a la ciudadanía" empezando "por las Cortes y el sistema democrático". "La República es paz", ha aseverado.

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Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns y miembro de la Mesa del Congreso, ha recogido el guante de sus compañeros sobre la paz, pero ha matizado que "es importante recordar no va a haber paz mientras no tengamos una república laica, respetuosa con todas las creencias pero sin ningún tipo de privilegio para ninguna iglesia".

A su juicio, "no va a haber paz mientras no se respeten los derechos de las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho de las personas a morir dignamente" y ha llamado al "pueblo republicano" a la movilización.

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En la Puerta de los Leones también se han sumado Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, y Alberto Ibáñez, diputado de Compromís también adscrito a Sumar.