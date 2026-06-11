Madrid se adentra en el Borges más íntimo con una exposición sobre sus "años de esplendor literario"

Madrid acoge desde este jueves y hasta el próximo 9 de julio una exposición dedicada a Jorge Luis Borges que invita a recorrer los "años de esplendor literario" de uno de los escritores más importantes de la literatura argentina a través de manuscritos originales, primeras ediciones, fascículos de la revista 'Sur' y documentos que permiten aproximarse a su proceso creativo.

La muestra, instalada en la Biblioteca Eugenio Trías, ubicada en el Parque del Retiro, reúne ejemplares que integran la producción y representación artística de Borges entre 1939 y comienzos de los años 50, una etapa clave en la configuración del "cuento borgeano".

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En concreto, el recorrido se configura a través de paneles de lectura, vitrinas con manuscritos, primeras publicaciones en revistas y libros emblemáticos, así como audios en formato podcast --a los que se puede acceder a través de un código QR-- que narran la vida del autor durante esos años.

La exposición, organizada por la Fundación Alejandro Guillermo Roemmers, la Cátedra Vargas Llosa y el Ayuntamiento de Madrid, permanecerá abierta al público hasta el 9 de julio.

Durante la inauguración, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha reivindicado el valor simbólico de acoger una exposición que gira en torno al autor de 'El Aleph' en una biblioteca pública. "Cualquier cosa de Borges que se dé en una biblioteca creo que tiene un valor especial", ha señalado.

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"Borges llevaba una vida en lo exterior rutinaria, casi yo diría que una vida ordenada como una biblioteca. Pero literariamente fue revolucionaria", ha afirmado, antes de recordar algunos de los temas que marcaron su universo, como la eternidad, los laberintos, los espejos, el infinito o la memoria.

Rivera de la Cruz ha agradecido a los organizadores de la muestra que hayan elegido "una biblioteca pública, una biblioteca del Ayuntamiento de Madrid" para hacer llegar a los ciudadanos y lectores de Borges "este regalo". La delegada ha definido la exposición como "completísima" y como "una oportunidad única" para acercarse a la figura de "uno de los mayores" autores que ha dado la lengua española.

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"40 años después de la muerte de Borges y dentro de tres días se cumplen exactamente los 40 años, se le sigue explorando y, lo que es mucho más importante, se le sigue leyendo", ha señalado.

BORGES Y LAS BIBLIOTECAS

Por su parte, el presidente de la Cátedra Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, ha reivindicado también el vínculo natural entre Borges y las bibliotecas. "Hay pocas cosas que simbolizan más la figura y la obra de Borges que una biblioteca", ha señalado, antes de destacar que la exposición permite una "inmersión en el mundo privado" de un autor que conservó siempre una relación íntima con la escritura.

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En este sentido ha destacado que la muestra permite contemplar textos "escritos con una letra verdaderamente microscópica". Para ello, la instalación incorpora unas lupas para que el público pueda apreciar mejor los textos expuestos.

Para Rivera de la Cruz, es auténtica "artesanía", con textos de "una escritura microscópica, prácticamente sin correcciones" del autor de relatos fundamentales como 'El inmortal', 'La forma de la espada' o 'Las ruinas circulares'.

"Lo que van a ver en esta muestra es precisamente eso: son las grandes obras maestras de Borges", ha afirmado Vargas Llosa, que ha definido la exposición como "una verdadera joya" y un "tesoro literario", ha subrayado por su parte Vargas Llosa.

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De su lado, la comisaria de la exposición, Evangelina Nuño, ha explicado que los materiales expuestos permiten descubrir los aspectos menos visibles de la obra borgiana: "las huellas del trabajo intelectual, las correcciones, las búsquedas, los procesos de escritura que precedieron a textos hoy fundamentales en nuestra literatura". A su juicio, la exposición invita a contemplar no solo la obra terminada, sino también "el recorrido que hizo posible su existencia".

TESOROS QUE NO PODÍAN PERMANECER EN BAÚLES

Durante el acto, el escritor Alejandro Roemmers ha destacado que cada documento expuesto constituye "una huella irrepetible del proceso creativo de Borges".

"Estos tesoros no podían permanecer en baúles", ha señalado, antes de defender que deben estar abiertos a "investigadores, estudiantes, académicos, lectores y a todos aquellos que encuentran en la literatura una forma de comprender mejor el mundo".

Roemmers también ha situado la presentación en el marco del recuerdo del escritor argentino, cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento, y ha asegurado que, con esta muestra, Borges regresa a "su hábitat natural": "el encuentro con sus lectores, en el templo de la palabra".

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Por su parte, Alejandro Vaccaro, responsable de la recopilación de la colección, ha explicado que el fondo comenzó a formarse hace 50 años, primero de forma casi involuntaria y después con una clara voluntad de preservación. "El coleccionismo tiene un poco de adicción y el coleccionista busca la perfección, el tenerlo todo, lo cual afortunadamente es imposible", ha señalado.