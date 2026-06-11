Israel agradece a Trump su "compromiso" contra el programa nuclear de Irán tras el anuncio de inminente acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este jueves que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el memorando que estarían negociando Washington y Teherán para el cese de las hostilidades, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado la aprobación de los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

"El presidente Trump conversó esta noche con el primer ministro Netanyahu sobre el memorando de entendimiento que se está elaborando con Irán para iniciar las negociaciones", ha señalado en un comunicado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí.

Netanyahu ha corregido a Trump señalando que "Israel no es parte" de las conversaciones con Irán, después de que el magnate republicano haya afirmado que "los puntos finales" del acuerdo han sido alcanzados "tanto en concepto como en detalle" por todas las partes, incluyendo Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

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Pese a ello, el primer ministro israelí ha trasladado al mandatario estadounidense "su agradecimiento por el compromiso de que el acuerdo final (...) incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus grupos terroristas 'proxies' en la región".

Trump ha anunciado que suspende los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

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El presidente estadounidense ha asegurado que Teherán ha accedido a renuniar a desarrollar armas nucleares, si bien el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha indicado que hasta el momento no han llegado a una "decisión definitiva respecto a ningún acuerdo".