Illa defiende el derecho de las personas a ser acogidas: "No valen medias tintas"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido el derecho a la dignidad de las personas y a ser acogidas y se ha remitido al mensaje el Papa León XIV al respecto de los migrantes: "Hay ciertas cuestiones en las que no valen medias tintas"

"El enfoque moral hacia esta cuestión me parece fundamental, pero es que además hay un conjunto de argumentos de tipo económico de una sociedad con una trampa demográfica importante, pues se tiene también que acoger a personas que vengan a ayudarnos a construir", ha dicho en una entrevista en Tele5 recogida por Europa Press.

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Ha expresado que la historia de Catalunya "podría resumirse" en los procesos migratorios, señalando que a principios del siglo XX Catalunya tenía 2 millones de habitantes y ahora supera los 8 millones.

"Siempre hay quien aprovecha las aguas revueltas para intentar sacar ventaja de esto. Además, hoy es relativamente fácil, con las noticias falsas", ha criticado.

Ha remarcado que la visita del Pontífice a las Islas Canarias será "particularmente relevante" en el sentido de la inmigración.

CASOS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

Preguntado por los casos de presunta corrupción sobre miembros y exmiembros del PSOE, Illa ha afirmado estar viviendo las informaciones "con mucha serenidad", con la presunción de inocencia por principio y con respeto a los tiempos de la Justicia.

Ha manifestado que el Gobierno tiene un balance de gestión "muy positivo en muchos ámbitos" y ha abogado por su continuidad.