Factorenergia inicia operaciones en Brasil en el marco de su expansión internacional

Factorenergia ha iniciado operaciones en Brasil, "uno de los mercados energéticos con mayor potencial de crecimiento de Latinoamérica" y en plena transformación regulatoria para la apertura a la competencia, informa la compañía este jueves en un comunicado, que enmarca la operación en su expansión internacional.

Para impulsar esta nueva etapa en Brasil, Factorenergia ha constituido Factor Energia Brasil, una nueva comercializadora participada al 50% junto a Path Investimentos e Participações, grupo brasileño "con amplia experiencia en el sector energético y de infraestructuras".

Brasil está evolucionando "desde un modelo dominado históricamente por distribuidoras hacia un sistema de libre contratación energética -Mercado Livre de Energia- que permitirá progresivamente que empresas y consumidores puedan escoger libremente su proveedor energético", explica la comercializadora.

Desde enero de 2024, todos los consumidores conectados en media y alta tensión ya pueden acceder al mercado libre y el proceso continuará en los próximos años con la apertura a consumidores comerciales e industriales de baja tensión prevista para 2027 y, posteriormente, para clientes residenciales en 2028.

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Factorenergia centrará inicialmente su actividad en el segmento empresarial y pymes, acompañando la evolución del mercado brasileño y ampliando progresivamente su oferta de soluciones energéticas.

"Brasil representa una gran oportunidad estratégica para Factorenergia. Estamos ante uno de los procesos de liberalización energética más relevantes del mundo y creemos que nuestra experiencia de más de 26 años en mercados liberalizados puede aportar mucho valor a empresas y consumidores brasileños", ha afirmado el ceo de Factorenergia, Emili Rousaud.

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EXPERIENCIA

La nueva compañía operará inicialmente desde São Paulo y "combinará la experiencia internacional de Factorenergia en comercialización y transición energética con el profundo conocimiento local y capacidad de desarrollo de Path Investimentos", compañía con experiencia en más de 2 GW de proyectos renovables desarrollados, más de 300 MW construidos y la gestión energética de más de 500 unidades consumidoras.

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"Brasil es uno de los mercados energéticos con mayor potencial de crecimiento del mundo y queremos ser protagonistas de esta nueva etapa de apertura y transformación del sector. Nuestra experiencia de más de 26 años en mercados liberalizados, junto al conocimiento de un socio local de referencia como Path nos sitúa en una posición muy sólida para crecer en Brasil a largo plazo", añade Rousaud.