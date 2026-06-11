"Emoción" y "energía" en la espera a León XIV a las puertas del Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria

Mucha "emoción" y "energía" es lo que están viviendo los ciudadanos que ya esperan al Papa León XIV a las puertas del Teatro Pérez Galdós, donde la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, le hará entrega de las llaves de la ciudad en el mediodía de este jueves, 11 de junio.

Los ciudadanos, muchos de ellos residentes en Canarias pero naturales de Venezuela, República Dominicana o procedentes del sur de la Península, han explicado a Europa Press que se han levantado muy temprano para coger sitio y poder ver de cerca al Santo Padre.

PUBLICIDAD

Desde aquí partirá, además, el paseo en papamóvil del Sumo Pontífice, que durará unos 30 minutos aproximadamente y que le llevará hasta la catedral de Las Palmas, donde tomará parte de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas.

A la espera de que llegue el Papa a la capital grancanaria, la Cofradía Nazareno de Vegueta ha ambientado la espera en la zona del Teatro Pérez Galdós, que al grito de lemas como "esta es la juventud del Papa" y entonando canciones han animado al público que se ha congregado para ver a León XIV.

PUBLICIDAD

Entre los asistentes, una ciudadana venezolana aseguraba estar con "mucha emoción" y con una "energía brutal". Asimismo, jóvenes que también se encontraban en primera fila decían haber llegado temprano para poder ver de cerca a León XIV. A su lado, desde Badajoz, se encontraba otro grupo, que ha estado también en Madrid con el Papa, y afirmaban sentirse "muy contentos, emocionadísimos".