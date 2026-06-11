El vapeo adolescente y la percepción de la inmigración, proyectos ganadores de la XX edición de 'Es de Libro' de CEDRO

Las investigaciones sobre los riesgos del vapeo entre adolescentes y sobre la diferencia entre los datos y las percepciones sociales en torno a la inmigración figuran entre los trabajos ganadores de la XX edición del programa educativo 'Es de libro', impulsado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) para fomentar la investigación original y el respeto a los derechos de autor en las aulas.

En concreto, el trabajo 'El vapeo en la adolescencia. Un asesino disfrazado de colores', realizado por estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Enric Valor de Silla (Valencia), ha sido reconocido en la categoría de Ciencias de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Por su parte, la investigación 'España frente a la inmigración: datos vs. percepciones', elaborada por alumnado de 4º de ESO del Colegio Estudio de Madrid, ha obtenido el premio de Humanidades en la categoría de segundo ciclo de ESO.

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El jurado, reunido este jueves en la sede de CEDRO en Madrid, ha seleccionado seis investigaciones ganadoras procedentes de Asturias, Barcelona, Madrid y Valencia, cuyos autores han abordado temas de actualidad como la inmigración, la inteligencia artificial, la microbiología, el envejecimiento o las adicciones.

La presidenta de CEDRO y miembro del jurado, Carme Riera, ha destacado la calidad de los trabajos presentados y ha subrayado que "la originalidad, el pensamiento crítico y la mirada humana siguen siendo valores en las nuevas generaciones", especialmente en un contexto marcado por la expansión de las herramientas de inteligencia artificial.

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Junto a los trabajos sobre vapeo e inmigración, el concurso ha premiado en primer ciclo de ESO la investigación 'Lo invisible a simple vista: un mapa microbiológico de nuestros baños', del CEIPSO Blas de Lezo de Madrid, en la categoría de Ciencias, y 'Per davant i pel darrere la màscara. La identitat al descobert. Estudi de les màscares socials. Què amaguem darrere la màscara?', del Institut Creu de Saba de Olesa de Montserrat (Barcelona), en Humanidades.

En segundo ciclo de ESO, el galardón de Ciencias ha recaído en 'El oro rojo: limpieza de ocle mediante inteligencia artificial', elaborado por estudiantes del IES de Candás (Asturias). En Bachillerato, el premio de Humanidades ha sido para 'La soledat i l'envelliment en l'adult major. Vincles intergeneracionals', también desarrollado por alumnado del IES Enric Valor de Silla.

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Además, el jurado ha concedido dos menciones especiales a investigaciones realizadas por estudiantes del Colexio Plurilingüe Alborada de Vigo sobre la calidad del agua en las zonas de influencia del río Lagares y sobre el patrimonio arqueológico submarino de la ría de Vigo y su relación con el ecosistema bentónico.

En esta XX edición han participado 1.125 estudiantes y 141 docentes, que han presentado un total de 196 investigaciones originales. El 71 por ciento de los trabajos proceden de centros públicos.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Museo Arqueológico Nacional, en un acto organizado por CEDRO y la Biblioteca Nacional de España con el que ambas instituciones conmemorarán los veinte años de trayectoria de esta iniciativa educativa.

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