El Gobierno ha tramitado más de 2.000 expedientes para repartir menores migrantes solos desde Canarias, Ceuta y Melilla

El Gobierno ha tramitado más de 2.000 expedientes para repartir menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla, tal y como ha informado este jueves la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En este sentido, Rego ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales que la "prioridad" del Gobierno es "garantizar derechos" para las personas que viven en España.

De la misma manera, ha recordado que el abril del año pasado el Ejecutivo aprobó la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo obligatorio de distribución de menores migrantes no acompañados cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superen su capacidad de acogida.

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La modificación, convalidada por el Congreso en abril de 2025, busca aliviar la presión sobre los sistemas de protección mediante un reparto entre autonomías basado en criterios como la población, la renta o el esfuerzo previo de acogida.

"El mecanismo ha sido un éxito. Ya hemos tramitado más de 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla. Tres territorios de llegada que, hoy, se encuentran en una situación que nada tiene que ver con la de entonces", ha asegurado Rego.

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La medida fue rechazada por el PP y Vox, que cuestionaron los criterios fijados para la distribución de los menores y denunciaron la falta de financiación. Desde entonces, el reparto de niños y adolescentes migrantes se ha convertido en motivo de confrontación entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares'.

De hecho, comunidades gobernadas por el PP han plantado en diversas ocasiones a Rego en la Conferencia Sectorial, cuando el orden del día abordaba esta cuestión. El último plantón tuvo lugar el 8 de abril, fecha en la que el Ejecutivo iba a informar sobre la actualización del Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección.

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DESARROLLO DEL PROCESO "CON TOTAL NORMALIDAD"

"Garantizamos derechos y la solidaridad entre territorios donde otros pactan racismo. A pesar de los intentos del PP por bloquear los mecanismos, el proceso se ha desarrollado con total normalidad", ha subrayado este mismo jueves la titular de la cartera de Juventud e Infancia.

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En esta misma línea, Rego ha recalcado que el proceso de acogida en los territorios "no ha tenido ni un sólo incidente". "Nuestro país es mucho mejor que el odio y la discriminación que promueven la derecha y la ultraderecha". Y, para terminar, un dato: más del 60% de los jóvenes extutelados de entre 16 y 21 años están trabajando o estudiando. Jóvenes que con 21 años tienen más vida laboral que Abascal", ha expuesto.

También se ha referido a la visita del Papa León XIV a Arguineguín, que ha dicho que "deja en evidencia al Partido Popular y a Vox". "Dos partidos que compiten cada día por la medalla de oro del racismo", ha añadido.

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