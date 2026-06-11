El diésel se abarata un 2% esta semana y cae a mínimos desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo

El precio del diésel ha proseguido esta semana con la senda bajista iniciada la pasada semana y ha tocado su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el 28 de febrero del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,615 euros, su nivel más bajo desde la primera semana de marzo, tras abaratarse un 2% con respecto a la semana pasada, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

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De esta manera, el precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, menos castigado en sus alzas desde el inicio del conflicto en Irán, ha encadenado también esta semana un nuevo descenso, tras caer un 1,74% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,52 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

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El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz, medidas que, en principio, estarán vigentes hasta el 30 de junio.

Estas medidas contuvieron la espiral alcista de los carburantes, que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo desde finales de febrero.

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LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 14,13 EUROS MÁS.

A pesar de ello, con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 88,82 euros, unos 14,13 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 74,69 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 83,6 euros, unos 3,41 euros más que hace un año, cuando superaba los 80,19 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

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El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,820 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,879 euros.

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En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,829 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,874 euros.