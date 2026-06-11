El Ayuntamiento de Bracelona defiende el dispositivo de Barcelona: "Recuperamos el orgullo de ciudad"

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, ha defendido el dispositivo municipal y el buen funcionamiento en su conjunto por la visita del Papa León XIV a la capital catalana: "Recuperamos el orgullo de ciudad, que era lo que queríamos".

Así se ha expresado este jueves en rueda de prensa acompañado del coordinador del dispositivo, Xavier Paton, en el que ha concretado que contó con 1.900 agentes de la Guardia Urbana, 230 miembros del personal de limpieza, 60 personas colocando vallas, 60 agentes cívicos y 100 equipos transversales.

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"Estamos satisfechos por el buen desarrollo de todo y significamos el hecho central de la visita del Papa con un espectáculo extraordinario que ha tenido el paralelismo con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos del 92. Son jornadas que permiten recuperar el orgullo de ciudad que de vez en cuando va bien tener esta dosis de autoestima", ha afirmado.

Ha añadido que unas 180.000 personas han seguido la visita del Pontífice en sus actos en la ciudad, de las que destaca que unas 120.000 se acercaron a seguir el recorrido del Papamóvil en la calle Rosselló y los entornos de la avenida Gaudí, antes de llegar a la Sagrada Família.

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Y sobre las pantallas gigantes que se instalaron en la plaza de las Glòries y Arc de Triomf, ha apuntado que han servido de apoyo a la gente que no podía acceder a los puntos principales y que "es difícil de cuantificar", pese a cifrar en unas 300 los momentos más importantes.

TIROTEO

En cuanto al tiroteo que se produjo la mañana de este miércoles en la calle Balmes y que acabó con un hombre muerto, Batlle ha sostenido que enseguida se descartó que tuviera cualquier relación con la visita de Robert Prevost y que "la vida de ciudad siguió funcionando pese al hecho lamentable".

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"Me añado a lo que ya dijo el alcalde sobre la necesidad de revisar los castigos en tenencia de armas y tráfico de drogas. Ayer mismo hubo conversaciones con el ministro del Interior y el de Justicia sobre cómo reforzar la policía en este tipo de actos y sobre la legislación", ha expuesto.