China reitera que la vía militar "no puede resolver" las disputas entre EEUU e Irán y pide "volver al diálogo"

El Gobierno de China ha reiterado este jueves su "grave preocupación" por el nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y ha subrayado que la vía militar "no puede resolver" las disputas entre ambos países, en medio del conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"China está gravemente preocupada por la situación actual", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha reseñado que "la confrontación por la fuerza solo exacerbará las tensiones" y que "los medios militares no pueden resolver problemas fundamentales", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

PUBLICIDAD

Así, ha manifestado que "la soberanía, seguridad e integridad territorial de los países regionales merece ser respetada y mantenida", por lo que ha pedido a las partes que "cesen inmediatamente las operaciones militares, vuelvan al diálogo y las negociaciones, respondan a los esfuerzos de mediación de los países implicados, y trabajen para lograr cuanto antes un alto el fuego exhaustivo y duradero".

Las palabras de Lin han llegado tras un segundo día consecutivo de ataques cruzados en la región entre Washington y Teherán, una situación que ha llevado a Irán a alertad de que los últimos bombardeos estadounidenses "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.

PUBLICIDAD