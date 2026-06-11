AMP. España se enfrentará a Kazajistán en los cuartos de final de la Billie Jean King Cup

La selección española Iberdrola de tenis se enfrentará a Kazajistán en los cuartos de final de la Billie Jean King Cup 2026, cuyas Finales se celebrarán en la ciudad china de Shenzhen, del 22 al 27 de septiembre.

El equipo asiático que capitanea Yuriy Schukin, cuenta con la actual número dos mundial, Elena Rybakina, aunque la campeona este año del Abierto de Australia, de Wimbledon 2022 y última ganadora de las Finales de la WTA, no estuvo en la última convocatoria del equipo.

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Otra 'top-100', Yulia Putintseva (87), fue la encargada de liderar el triunfo de Kazajistán en el 'Qualifier' del mes de abril en el que Kazajistán superó a Canadá en casa por 3-1. La acompañaron Zhibek Kulambayeva (476), Aruzhan Sagandykova (672), la joven de 19 años Sonja Zhiyenbayeva (902) y la 'top-10' doblista Anna Danilina (6).

España disputará por sexto año consecutivo las Finales de la Billlie Jean King Cup, competición en la que ha estado siempre presente desde la creación del nuevo formato en 2021. A esta nueva cita llegará tras superar a Eslovenia por 3-1 en la eliminatoria de clasificación celebrada en la ciudad de Portoroz, con un equipo formado por Kaitlin Quevedo, Leyre Romero, Guiomar Maristany, Aliona Bolsova y Sara Sorribes.

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En caso de superar la eliminatoria, el equipo de Carla Suárez se mediría en semifinales al ganador del cruce entre Chequia y Gran Bretaña. En la parte alta del cuadro, la campeona de las dos últimas ediciones, Italia, volverá a encontrarse con el equipo anfitrión, China, como ya sucedió el pasado año. El vencedor se cruzará con el vencedor del duelo entre Ucrania y Bélgica por un puesto en la final.

CARLA SUÁREZ: "ES UN SORTEO DURO, CON RYBAKINA SON UN EQUIPO POTENTE"

La seleccionadora española, Carla Suárez, reconoció que ·es un sorteo duro". "Kazajistán tiene a Rybakina, que ha ganado ya varios 'Grand Slam', ganó este año en Australia. Es una jugadora muy, muy completa, con un saque muy, muy potente. Compite muy bien, es difícil de batir, con experiencia ya en este tipo de competiciones. Siempre que un equipo tiene una jugadora que es 'top 10' o 'top 5', este es muy potente", analizó.

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"Luego tienen jugadoras ya con ranking más bajo, pero que también son capaces de competir bien en competiciones por equipo, como puede ser Putintseva. Probablemente no tengan doblistas que jueguen juntas durante todo el año, pero en líneas generales es un equipo potente, un equipo difícil de batir", agregó.

Así, la clave para Suárez es que las jugadoras españolas crean en sí mismas y "confíen", y "estar lo más unidas posible". "Saldremos a competir al 100% y confiando en nuestras jugadoras y en nuestras posibilidades", concluyó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

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