Un recluso de Picassent (Valencia) que obtendrá doctorado dirige una carta al Papa: "Este espacio no es invisible"

Un recluso del centro penitenciario de Picassent (Valencia), que lleva seis años cumpliendo condena y que va a obtener un doctorado, ha dirigido una carta al Papa León XIV en la que le agradece la visita a España y a la prisión catalana de Brians porque "su presencia aquí dice que estas personas importan, que este espacio no es invisible" y que "la Iglesia, fiel a su vocación más antigua, sigue eligiendo estar donde están los últimos".

El interno, que ha realizado estudios de la Psicología y la Filosofía, afirma en su misiva que, pese a estar privado de libertad "nadie puede confiscar la del pensamiento libre y la dignidad consciente" y asegura que la Encíclica de León XIV es "luz" en la defensa del ser humano.

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Desde el Arzobispado de Valencia aseguran, en un comunicado, que "este interno se convertirá en el primer preso en obtener un doctorado" gracias a su tesis doctoral 'Antropología Filosófica en el Medio Penitenciario: El problema del Mal y El Castigo', un trabajo escrito entre los muros de Picassent, en el que la reciente encíclica de León XIV Magnifica Humanitas "ha llegado como una voz que venía a completar lo estudiado". En este tiempo, añade la diócesis, ha logrado dos grados universitarios, dos grados técnicos de profesionalidad y una tesis doctoral.

"La persona privada de libertad no deja de ser persona por el hecho de estar privada de libertad. La rehabilitación, si es genuina, exige el reconocimiento del otro como sujeto de una historia que todavía no ha terminado, como portador de una ipseidad, de una capacidad de responder de sí mismo y de comenzar algo nuevo, de una promesa de ser, que ningún algoritmo puede capturar ni ninguna junta de tratamiento puede extinguir", afirma.

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"En 'Magnifica Humanitas' he descubierto algo que ninguno de los grandes autores que han habitado mi tesis doctoral había conseguido darme con la misma intensidad. Esta Encíclica ha iluminado donde ellos dejaban una penumbra y los eleva hacia una pregunta: si la humanidad usará sus instrumentos para cerrarse sobre sí misma o para abrirse al otro, para reducir al ser humano a datos o para salvaguardar en él lo que ningún dato puede capturar", agrega.

El preso defiende "que los principios de la Doctrina Social de la Iglesia sobre la dignidad humana, el bien común y la subsidiariedad lleguen hasta las juntas de tratamiento, hasta los informes de clasificación, hasta las decisiones sobre la progresión de grado de personas". Y pide al pontífice "de mi corazón, en nombre de todos los que no pueden escribirle esta carta, que la visita de hoy al Centro Penitenciario no sea el final de algo sino el comienzo".

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