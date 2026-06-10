Agencias

Trump asegura que EE.UU. ha transportado petróleo por Ormuz sin que Irán lo supiera

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Washington, 10 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y a pesar del bloqueo, lo que, según dijo, ha contribuido a contener la inflación.

"¿Sabes quién no lo sabe? Irán, hasta ahora mismo. La otra noche sacamos 22 barcos, tarde en la noche y sin luces, porque no tienen radar, porque lo hicimos añicos", explicó a la prensa en el Despacho Oval. EFE

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