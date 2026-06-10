Soltour refuerza su operativa estival hacia Brasil con seis destinos y apuesta por la ciudad de Recife

Soltour refuerza su operativa estival hacia Brasil de cara a la temporada de verano de 2026 con una programación que incluye un total de seis destinos y que busca conectar a los viajeros con la diversidad cultural, paisajística y playera del país sudamericano, se centrará en el desarrollo de la operativa 'chárter' que será explusiva para la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco (Brasil).

La principal novedad, con esta programación de la operativa 'chárter' a Recife, comenzará el próximo 8 de junio y se extenderá hasta el 28 de diciembre de 2026, garantizando conectividad durante el verano y también de cara a la campaña de otoño e invierno que asegurará un vuelo, que no forma parte de las líneas regulares de una aerolínea, y se contratará de forma específica para esta ruta en fechas y temporada concreta.

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Este destino ha sido destacado en el informe mundial 'Travel Trends 2026' de Skyscanner, que lo sitúa como una de las diez tendencias globales del año, consolidándolo como una ciudad emergente de obligada visita internacional por su combinación de playas, historia y cultura.

La oferta se completa con conexiones en vuelo regular a Salvador de Bahía, São Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza y Natal, con el objetivo de adaptarse a cualquier mercado de origen.

Soltour pretende continuar ampliando su catálogo de larga distancia con esta operativa hacia Brasil, con la que busca posicionar el país como uno de los destinos prioritarios del verano de 2026.

La programación combina la operativa chárter a Recife con una amplia red de vuelos regulares al resto de destinos, incluyendo grandes urbes como São Paulo y Río de Janeiro, así como destinos del nordeste brasileño como Salvador de Bahía, Fortaleza y Natal, ofreciendo así un producto flexible y de alta demanda para las agencias de viajes.

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