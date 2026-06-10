ROYAL CARIBBEAN DA OFICIALMENTE LA BIENVENIDA A LEGEND OF THE SEAS A LA REVOLUCIONARIA CLASE ICON, CONSTRUIDA EN COLABORACIÓN CON MEYER TURKU

PR Newswire

MIAMI, 10 de junio de 2026

La celebración en Turku, Finlandia, marca la entrega oficial del barco a la marca vacacional antes de su debut europeo en julio de 2026

MIAMI, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean ha dado oficialmente la bienvenida a Legend of the Seas a su familia, continuando la evolución de la clase Icon diseñada para ofrecer las mejores experiencias vacacionales familiares. Tras casi dos años de construcción en el astillero Meyer Turku en Turku, Finlandia, el tercer barco de la clase Icon está ahora listo para hacer su debut en Europa en julio de 2026.

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Para conmemorar este hito, más de 1.200 miembros de la tripulación y socios se reunieron en una ceremonia legendaria dirigida por el presidente y CEO de Royal Caribbean Group, Jason Liberty; el presidente y CEO de Royal Caribbean, Michael Bayley; y el CEO de Meyer Turku, Casimir Lindholm. Durante la celebración, el equipo reconoció el esfuerzo de miles de ingenieros, diseñadores, arquitectos y miembros de la tripulación que han dado vida a Legend, marcando la transferencia de propiedad entre Royal Caribbean y Meyer Turku.

"La entrega de hoy de Legend of the Seas marca otro hito importante en nuestra ambición de redefinir continuamente la experiencia vacacional", dijo Jason Liberty, presidente y CEO, Royal Caribbean Group. "Este nuevo barco refleja la fortaleza del ecosistema vacacional que estamos construyendo: combinando barcos líderes en la industria, tecnología innovadora y experiencias excepcionales para nuestros huéspedes. Es un logro solo posible gracias a la extraordinaria colaboración y experiencia de Meyer Turku y de los miles de personas talentosas cuya creatividad y compromiso siguen ayudándonos a diseñar el futuro de las vacaciones."

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La entrega forma parte del acuerdo a largo plazo de la empresa con Meyer Turku, asegurando el acceso del grupo a la capacidad de construcción naval hasta 2036, incluyendo el pedido de Icon 5 que se entregará en 2028, así como los sexto y séptimo barcos de la clase Icon en 2029 y 2030, respectivamente.

Legend viajará próximamente de Turku a Cádiz, España, donde Royal Caribbean le dará los toques finales antes de que los vacacionistas zarpen en aventuras de siete noches por el Mediterráneo occidental desde Barcelona, España, y Roma (Civitavecchia), Italia, este verano. En noviembre, el barco llegará a Fort Lauderdale, Florida, para ofrecer vacaciones de seis noches en el Caribe Occidental y ocho noches en el Caribe Sur, con cada aventura visitando el destino mejor valorado de Royal Caribbean, Perfect Day CocoCay.

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"Estamos increíblemente orgullosos de presentar Legend of the Seas a los vacacionistas y continuar el legado de la revolucionaria clase Icon", dijo Michael Bayley, presidente y CEO, Royal Caribbean. "Esto no sería posible sin el gran número de personas talentosas que se unieron para ofrecer lo que son realmente las vacaciones familiares definitivas, y esperamos que el debut de Legend este verano sea legendario."

Los vacacionistas de todas las edades en Legend pueden experimentar una gama completa de restaurantes destacados, entretenimiento inmersivo, actividades llenas de adrenalina y alojamientos en ocho vecindarios.· Legend presentará la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones para cualquier ocasión. Entre las nuevas experiencias se incluyen Hollywoodland Supper Club, una sofisticada cena de varios platos inspirada en el antiguo Hollywood; Royal Railway – Legend Station, un viaje inmersivo de cinco platos para comer en tren a través de las Rutas de la Seda; y AquaDome Market, un mercado culinario con todo incluido que cuenta con cinco conceptos diferentes, además de un nuevo bar de jugos y batidos para los huéspedes enfocados en el bienestar.

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· El entretenimiento abarcará escenario, aire, agua y hielo, con producciones diseñadas para familias, parejas y grupos multigeneracionales. Los vacacionistas podrán disfrutar de "Charlie and the Chocolate Factory" de Roald Dahl y America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas, junto con asombrosas acrobacias en "Shockwave" del AquaTheater y espectáculos de patinaje sobre hielo en "Fusion" en Absolute Zero.

· Las familias podrán disfrutar de siete piscinas y experiencias acuáticas dedicadas para todas las edades, incluyendo Royal Bay, la piscina más grande en alta mar; Splashaway Bay y Baby Bay en el vecindario familiar de Surfside; y lugares para adultos en The Hideaway y el bar acuático Swim & Tonic.

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· Los aventureros que buscan emociones fuertes pueden enfrentarse a Crown's Edge, parte pasarela suspendida, parte tirolina, a casi 47 metros sobre el océano. Más actividades llenas de adrenalina incluyen el minigolf en el nuevo Lost Dunes, la escalada en roca en Adrenaline Peak, el parque acuático Category 6, el simulador de surf FlowRider y más.

· Entre los favoritos de la clase Icon en Legend se encuentran las vistas panorámicas del océano en Royal Promenade y el Pearl – la mayor escultura de arte cinético del mundo – y el Central Park al aire libre, bordeado con más de 30.500 plantas naturales, restaurantes, música en directo y convenientes ventanillas de recogida de sushi, champán, vino espumoso y más.

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· Para familias de todas las edades, hay muchas formas de hospedarse con estilo, desde la exclusiva Suite Neighborhood hasta la Ultimate Family Townhouse de tres pisos rediseñada con espacios para toda la familia.

Legend será también el cuarto barco de la marca de vacaciones propulsado por gas natural licuado (GNL) y contará con una probada gama de programas medioambientales líderes en la industria, que incluyen aplicaciones que van desde sistemas de recuperación de calor residual hasta conexión eléctrica desde tierra. A medida que Legend avanza en el camino de Royal Caribbean Group hacia la introducción de un crucero con emisiones netas cero para 2035, la marca vacacional también está a punto de lanzar su quinto barco propulsado por GNL con Hero of the Seas, las cuartas vacaciones de la clase Icon que debutarán en 2027.

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"Legend of the Seas es el tercer barco de la clase Icon construido en nuestro astillero, y la construcción de la serie nos ha permitido desarrollar nuestros procesos de producción de manera sistemática. Hemos aprovechado la experiencia adquirida con los barcos anteriores y hemos mejorado aún más la eficiencia con el cliente y nuestra extensa red de socios," dijo Casimir Lindholm, CEO de Meyer Turku. "El barco es un proyecto excepcional tanto en términos de escala como de complejidad técnica, requiriendo una gran experiencia y una colaboración fluida en todo el clúster marítimo. Al mismo tiempo, Legend of the Seas lleva la construcción naval hacia soluciones más eficientes en energía y ambientalmente sostenibles."

La oferta de experiencias vacacionales de Royal Caribbean combina barcos revolucionarios con destinos únicos, incluyendo el revolucionario Perfect Day CocoCay, la experiencia de día de playa todo incluido en Royal Beach Club Paradise Island en Las Bahamas y el Ultimate Santorini Day en Royal Beach Club Santorini. La marca vacacional sigue ampliando su cartera de destinos emblemáticos en México y Australia.

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Las vacaciones en Legend se pueden reservar desde el sitio web de Royal Caribbean.

Acerca de Royal Caribbean

Royal Caribbean, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), ha ofrecido vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos innovadores y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde actividades llenas de adrenalina y formas de relajarse hasta gastronomía y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como "Mejor Línea de Cruceros en General" durante 23 años consecutivos en los Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluyendo Perfect Day CocoCay en Las Bahamas y Royal Beach Clubs en Paradise Island y Santorini, además de Royal Beach Club Lelepa que llegará en octubre de 2027.

Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo a @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para más información o para reservar, los viajeros pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o contactar con su asesor de viajes.

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FUENTE Royal Caribbean International