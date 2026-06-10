Para el ex NBA Ricky Rubio "siempre hay un hueco" en España, según su Federación

Madrid, 10 jun (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, reconoció este miércoles que para el español Ricky Rubio, exbase de la NBA, "siempre hay un hueco en la lista" de la selección de su país.

La exjugadora (Madrid, 1976), con éxitos tanto a nivel de clubes como con la selección española y primera mujer en ejercer el cargo en los más de 100 años de historia de la FEB, concedió una entrevista a la Agencia EFE, en la que desgranó varios asuntos de la actualidad del baloncesto en el país europeo.

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Consultada sobre si el exjugador de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers volverá a vestir la camiseta de la selección española, de la que se apartó en agosto de 2023 para cuidar su salud mental, Aguilar indicó que para él "siempre hay un hueco y más ahora", cuando ha vuelto a la competición profesional con el Joventut de Badalona español, en el que inició su carrera.

"Ha hecho una liga regular espectacular y unos play-offs a la altura de lo que es él como jugador", señaló y citó al actual seleccionador, Chus Mateo, para explicar que "siempre tiene las puertas abiertas de la selección".

"Creo que hay jugadores que se ganan cuando quieran estar o cuando no quieran estar y Ricky es uno de ellos. Si está con nosotros estaremos encantados y, si no cree que es el momento, estaremos encantados igualmente porque le vamos a seguir disfrutando, en este caso, en el Joventut", en la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español), explicó.

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La dirigente federativa también se refirió a la salida, cada vez más habitual, de jóvenes españoles rumbo al baloncesto estadounidense en su etapa formativa, algo que ella misma hizo durante su carrera profesional.

"Yo fui de las primeras que se fue a Estados Unidos, evidentemente en otras circunstancias. Sinceramente, no me preocupa. Lo que sí espero es que lo aprovechen, que tengan un buen desarrollo. Si acaban en la NBA, creo que es una muy buena noticia para el baloncesto español. Y si no es el caso que vuelvan a las mejores ligas europeas, que son las españolas, creo que también es una muy buena opción", señaló.

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No obstante, Aguilar reconoció que debería tenerse más en cuenta a los clubes españoles, ya que "no tienen esa compensación económica que es necesaria".

"Me gustaría que se regulase. Sé que es difícil y sé que FIBA está en ello, pero creo que hay que poner muy en valor que somos lo que somos en gran medida porque los clubes apuestan por el jugador español, porque trabajan. Y en circunstancias que a veces no son fáciles", añadió.

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Aguilar profundizó en este tema: "Creo que también va a llegar un momento en el que se va a estabilizar un poco todo el tema de las universidades americanas, parece ser que van a poner iniciativas un poco más restrictivas para que se vayan jugadores. A partir de ahí habrá que seguir trabajando con la NCAA. Sé que FIBA está en comunicación para intentar llegar a ciertos acuerdos".

En cualquier caso, Aguilar reconoció que los jugadores seguirán emigrando "porque les ponen unas condiciones económicas que son difíciles de decir que no".

"Yo creo que cualquiera de nosotros, con esas condiciones, nos iríamos", subrayó. EFE

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