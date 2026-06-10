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Panamá decomisa 500 fusiles automáticos y municiones procedentes de Turquía

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Ciudad de Panamá, 10 jun (EFE).- Las autoridades de Panamá decomisaron este miércoles 500 fusiles automáticos y otros pertrechos hallados en el área de carga del principal aeropuerto del país y que habían sido declarados falsamente como armas de fogeo.

El arsenal, conformado por los 500 fusiles, 400 cañones, 25 guardamanos y tornillos utilizados para el ensamblaje de armas de fuego, fue encontrado durante una diligencia en la que intervinieron cuerpos de seguridad y la Fiscalía, informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

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La fuente oficial detalló que el cargamento "procedente de Turquía habían sido declarado en la documentación de embarque como armas de fogueo", pero una verificación técnica a cargo de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) determinó que los fusiles "mantenían mecanismos correspondientes a armas automáticas reales, con selector de tres posiciones: seguro, semiautomático y automático".

La incautación se realizó en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital y es un nodo regional de conexiones.

La información oficial no informó de detenidos por este arsenal, ni tampoco precisó si el cargamento estaba depositado en el lugar o se encontraba en tránsito hacia otro destino. EFE

(foto)

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