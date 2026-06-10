NTT DATA y Google Cloud impulsarán la adopción de soluciones de IA agéntica desarrolladas con Gemini Enterprise

NTT DATA ha anunciado la ampliación de su colaboración con Google Cloud para ayudar a las empresas a pasar de la experimentación con inteligencia artificial a su implementación a gran escala.

Las dos compañías impulsarán la adopción de soluciones de IA agéntica desarrolladas con Gemini Enterprise, lo que permitirá a las organizaciones rediseñar procesos, modelos operativos y experiencias de cliente mediante el uso de agentes inteligentes.

Como parte de esta colaboración, NTT DATA establecerá una práctica global dedicada a Gemini Enterprise, con la que pretende certificar a 5.000 expertos en esta plataforma de agentes en todo el mundo. Además, de manera conjunta, desplegarán hasta 500 agentes de IA para distintos casos de uso industriales.

PUBLICIDAD

La iniciativa combina las capacidades de inteligencia artificial, datos y plataforma 'cloud' de Google Cloud con la escala global de entrega y la experiencia sectorial de NTT DATA en estrategia, implementación, adopción, servicios gestionados y generación de valor, como se informa en una nota de prensa.

Juntas, ambas compañías ayudarán a sus clientes a integrar la IA en los flujos de trabajo principales, mejorar la productividad, acelerar el retorno de la inversión y garantizar la gobernanza, la seguridad, el cumplimiento normativo y el uso responsable de la IA.

PUBLICIDAD

También impulsarán el trabajo conjunto de miles de ingenieros especializados en IA, ingenieros desplegados directamente junto a los clientes y expertos de diferentes industrias, mediante equipos integrados de coinnovación para desarrollar soluciones de IA a escala empresarial.

El objetivo es que las empresas puedan "ir más allá de los proyectos piloto e integrar la IA en la forma en que operan sus organizaciones, creando un camino más rápido y con menor riesgo hacia una transformación empresarial integral", como ha explicado el director ejecutivo y director de Inteligencia Artificial de NTT DATA, Abhijit Dubey.

PUBLICIDAD