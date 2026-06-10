Más de 500 personas de colectivos vulnerables y entidades religiosas, en el recorrido del Papa por La Laguna

Más de 500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables y entidades religiosas se darán cita el viernes en el recorrido que realizará el Papa León XIV por la calle Viana hasta el Obispado una vez finalice el encuentro con organizaciones que acogen a personas migrantes.

Así, en torno a las 11.10 horas, el Papa abandonará la Plaza del Cristo a bordo de un 'buggy' eléctrico especialmente acondicionado para la ocasión y que le permitirá, en ocasiones, saludar al público de pie.

Durante el trayecto, saludará tanto a los colectivos vulnerables situados en distintos puntos del itinerario como a los que se concentrarán en la vía, señalan desde el Obispado.

Entre los asistentes se encontrarán representantes de distintas congregaciones religiosas de vida activa y contemplativa, así como miembros de instituciones comprometidas con la atención social.

Entre ellos se encontrarán los Franciscanos de Cruz Blanca, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y los residentes del asilo que estas religiosas gestionan, junto a otros colectivos vinculados al acompañamiento de personas mayores, enfermas y en riesgo de exclusión.

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La cercana visita del Papa está despertando una "profunda ilusión y alegría", especialmente entre los mayores pues muchos reconocen que "nunca" imaginaron poder vivir un acontecimiento así y se muestran "profundamente felices" ante la oportunidad de verlo pasar tan cerca de su hogar.

"Nunca pensé vivir esto. Nosotros estamos muy retirados y, sin embargo, viene a vernos", señala una usuaria del asilo de La Laguna.