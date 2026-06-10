Madrid no registró "ni un incidente", solo 450 intervenciones del Samur en la vigilia y 360 en la misa

MADRID, (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que durante los cuatro días de la visita del Papa León XIV "no se registró ni un incidente reseñable", más allá de las 450 intervenciones del Samur en la vigilia del sábado y las 360 en la misa del domingo, la mayoría por mareos y lipotimias relacionadas con el calor.

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En rueda de prensa, el alcalde ha hecho balance de la visita papal y que ha querido resumir con una palabra, un enorme "gracias", tanto para la ciudadanía como para los 8.000 trabajadores públicos implicados en "el mayor dispositivo de la historia del Ayuntamiento".

De estos últimos ha puesto en valor su "compromiso con la ciudad", por ejemplo, en los dos "pequeños accidentes, muy leves", por parte de dos policías municipales registrados en los traslados de la comitiva papal. "Uno de ellos, cuando cayó, pidió a sus compañeros por radio que continuaran sin preocuparse por él", ha destacado.

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"Ha sido un éxito sin precedentes, Madrid ha vuelto a dar la talla cuando más difícil era, Madrid ha vuelto a dar ejemplo a nivel internacional. Gracias Madrid", ha subrayado definiendo la capital española como "la mejor ciudad del mundo".

MAREOS Y LIPOTIMIAS

Samur-Protección Civil habilitó nueve puestos sanitarios avanzados (PSA) en los dos grandes actos en vía pública, cada uno de ellos dotado de personal sanitario, unidades a pie (ECO), vehículos asistenciales, unidades ciclistas (Lince), motocicletas (Halcones) y profesionales de psicología.

En la vigilia de la plaza de Lima, con 500.000 asistentes, se instalaron cuatro PSA y se realizaron 452 atenciones con cuatro traslados, todos leves. En la misa de la plaza de Cibeles, con más de 1,2 millones de personas, cinco PSA dieron respuesta a 325 atenciones y seis traslados, la mayoría por mareos y lipotimias relacionadas con el calor.

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En los actos celebrados en recintos cerrados, Samur-PC atendió a cuatro personas en el entorno del Movistar Arena, 28 en la catedral de la Almudena y 11 en el estadio Bernabéu.

UNOS 4.000 POLICÍAS MUNICIPALES

Más de 8.000 efectivos del Ayuntamiento de Madrid "han garantizado que estos cuatro días fueran una auténtica fiesta para Madrid y una auténtica fiesta para los madrileños". En total se han movilizado alrededor de 4.000 agentes de Policía Municipal y 1.000 efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil para dar cobertura a todos los acontecimientos programados.

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A los que se han unido Bomberos de Madrid, que han desarrollado labores como la comprobación previa de los escenarios y la vigilancia de los carriles de emergencia. Los tres servicios municipales han formado parte tanto del Centro de Coordinación Operativa (CECOR) del Ayuntamiento, activo durante toda la visita papal, como del Centro de Mando (CEMAN) de Policía Nacional, supervisando su desarrollo minuto a minuto.

Policía Municipal se ha encargado de la protección de actos oficiales en materia de seguridad ciudadana y en los desplazamientos, en el ámbito de la prevención de posibles amenazas, en la atención a los asistentes y en el control de los flujos de personas, con especial refuerzo en las zonas donde se han celebrado los principales eventos.

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RECORRIDOS 56.000 KILÓMETROS ENTRE TODOS LOS VEHÍCULOS POLICIALES

El mayor despliegue se ha producido en materia de tráfico, con 1.900 componentes encargados de acompañar a las comitivas del Pontífice, de Casa Real y otras autoridades, recorriendo 56.000 kilómetros entre todos los vehículos del cuerpo policial.

En total, el trabajo realizado por la Comisaría de Servicios Especiales ha supuesto 800 movimientos de la comitiva, con un total de 200 escoltas dinámicas a lo largo de los cuatro días. Otros 1.000 agentes se han destinado al servicio estático y a las comisarías de distrito, con una distribución policial organizada en tres cinturones de seguridad en torno a cada acto.

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Además 900 agentes han prestado servicio de atención al público en los entornos de presencia de peregrinos, en coordinación con la Jefatura Superior de Policía Nacional y un centenar más se han integrado en los diferentes CECOR para soporte administrativo y logístico.

En el dispositivo han participado todas las comisarías territoriales junto con la Comisaría de Servicios Especiales, la Central de Seguridad, las unidades de Análisis Vial y Urbano, Apoyo Vial y Transportes, las secciones de Apoyo Aéreo y Canina, la Comisaría de Gestión de la Diversidad y la Sección de Análisis de la Información (SAI).

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El servicio policial se ha prestado con normalidad y sin incidencias destacadas, ha remarcado Almeida. Entre sus tareas, la Sección de Gala de Policía Municipal custodió la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, durante la visita del Papa a la catedral y varios de sus efectivos participaron en la escolta de la procesión del Corpus Christi tras la misa del domingo.

Bomberos de Madrid desplegaron tres bombas y un vehículo de mando en las principales zonas de la visita, que se fueron desplazando para comprobar los carriles de emergencia entre Chamartín y Atocha y los distintos escenarios previstos, reforzando además el servicio ordinario en los parques de la ciudad. Los retenes no tuvieron que actuar en ningún momento.

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LIMPIEZA

El dispositivo de limpieza, integrado por 558 trabajadores y 328 máquinas, atendió la vigilia de la plaza de Lima y la misa de la plaza de Cibeles, además de otros enclaves de la agenda papal: el Palacio Real, la residencia del arzobispo, el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena, el Movistar Arena, el estadio Bernabéu, el centro de Cáritas de Latina e Ifema Madrid.

Su trabajo permitió que "en unas pocas horas," las calles de Madrid "presentaran el aspecto habitual", ha agradecido el alcalde. Entre los dos grandes eventos en vía pública se recogieron 37.900 kilos de residuos --19.000 en la vigilia y 18.900 en la misa--, de los que más de la mitad fueron depositados correctamente clasificados en los contenedores de plástico, metal y brik. El Ayuntamiento había habilitado para ello 2.077 contenedores de 800 litros, 428 papeleras de aro y 2.800 baños portátiles.

Samur Social, por su parte, desplegó siete unidades móviles-tres el sábado 6 en la plaza de Lima y cuatro el domingo 7 en la plaza de Cibeles-, con un total de 24 efectivos profesionales a los que se sumaron diez voluntarios del Colegio de Trabajo Social de Madrid.

Durante ambos días, el servicio realizó 196 atenciones sociales mediante una intervención continuada y coordinada en las zonas de mayor afluencia. Las principales líneas de actuación incluyeron la atención a personas sin hogar, el reparto de agua, zumos y galletas, la información y orientación a la ciudadanía, la localización de personas extraviadas, principalmente menores, y el acompañamiento a personas mayores, además de apoyo a Samur-PC en actuaciones relacionadas con golpes de calor.