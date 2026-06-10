La crisis de escasez de RAM también afecta a Xbox: replantean su próxima consola 'Project Helix' para hacerla asequible

La crisis global de memoria RAM está obligando a Xbox a revisar el desarrollo de su próxima consola conocida como 'Project Helix', dado que aunque mantienen su compromiso de lanzarala, reconocen que deberán adaptar su estrategia para garantizar que sea "asequible y flexible" en cuanto a rendimiento, precio y disponibilidad.

La compañía de videojuegos compartió en marzo los primeros detalles de su próxima videoconsola, dando a conocer que tiene nombre en clave 'Project Helix' y que será "líder en rendimiento", ofreciendo un modelo híbrido de reproducción de juegos tanto de Xbox como de PC para seguir apostando por la multiplataforma.

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En el marco de la Games Developer Conference, la compañía también aseguró que las primeras unidades de 'Project Helix', impulsadas con un chip personalizado desarrollado por AMD, comenzarían a llegar a los desarrolladores en 2027 para que estos puedan probar sus capacidades.

Sin embargo, la situación de escasez de memoria RAM que atraviesa el sector tecnológico desde hace varios meses y que está obligando a subir los precios de productos, también está afectando al gigante de videojuegos, que está teniendo que replantear el desarrollo de su próxima consola 'Project Helix' para ajustarse a las consecuencias de dicha crisis y a las necesidades de los jugadores al mismo tiempo.

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Así lo ha reflejado el director de estrategia de Xbox, Matthew Ball, en una entrevista en The Game Business Live, donde a pesar de confirmar que 'Project Helix' es una consola que están "comprometidos a lanzar", también ha reflexionado que se han de asegurar de que sea "asequible y flexible".

Concretamente, Ball ha señalado que Xbox ya se está enfrentando a problemas para satisfacer la demanda de sus consolas actuales, que supera la capacidad de oferta. "Mucha gente se queja de la falta de suministros de Xbox", ha señalado, al tiempo que ha indicado que están poniendo a disposición de los usuarios sus consolas "en tantas tiendas" como es posible, así como que producen "lo más rápido posible". "Hay una limitación severa en la rapidez con la que podemos hacerlo", ha sentenciado.

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Esto se debe a que la crisis de escasez de memorias RAM ha empeorado desde principios de año. "Subestimaba lo mal que estaba en febrero", ha expresado Ball, añadiendo que se trata de una mala situación tanto para los jugadores como para las plataformas y que "la crisis aún no mejora".

LA ESCASEZ DE RAM AFECTA A 'PROJECT HELIX'

Con todo ello, el panorama se extiende al desarrollo de su próxima consola, lo que está haciendo que Xbox tenga que replantear su enfoque de desarrollo. "Estamos trabajando duro para replantear cómo puede ser el modelo de consola, no de forma excluyente, sino de forma aditiva", ha señalado.

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Según ha explicado, este replanteamiento tiene que ver con los efectos secundarios que pueden tener los altos costes de memoria para el negocio durante los próximos dos años y medio. Además de lo que puede suponer a nivel de precio para los jugadores.

Con todo, ha indicado que pretenden encontrar "la mejor manera" de crear un dispositivo que "no exija demasiado a los jugadores" pero que tampoco reste a "otras inversiones" que la compañía quiere emplear en su consola, aunque no ha entrado en detalles sobre ello.

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Cabe recordar que está previsto que la escasez de memoria RAM se alargue durante los próximos años dado que, según Nikkei Asia, los principales fabricantes de memoria a nivel global solo lograrán cubrir el 60 por ciento de la demanda para finales del próximo año 2027.

Esta situación se ha agravado, en parte, debido a la alta demanda de la inteligencia artificial (IA), que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para consumo.

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PRIORIZAR LAS CONSOLAS FRENTE A OTRAS PLATAFORMAS

Finalmente, Ball también ha reflejado la intención de Xbox de dar prioridad a "retomar el negocio de las consolas", a pesar de que ha reconocido que también tienen que crecer en otras plataformas como la de PC y móvil.

"Probablemente el PC y el móvil será donde el negocio crezca a largo plazo", ha subrayado, pero también ha matizado que lo importante para la compañía es restaurar el negocio de la consola "antes de mirar más allá de esas otras plataformas", donde su tecnología "es insuficiente".

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Para priorizar las consolas, Ball ha indicado que apostarán con los juegos exclusivos. A pesar de todo ello, también ha apostillado que Windows es "donde juega el mundo" actualmente y, por tanto, "es un eslogan muy importante para la empresa".