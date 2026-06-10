Juani, pareja de Andrés Pajares, da la última hora sobre su estado de salud: "No ha sido neumonía"

La preocupación por el estado de salud de Andrés Pajares ha sido máxima en los últimos días después de trascender su ingreso hospitalario, lo que disparó las alarmas. A sus 83 años, cualquier susto médico en el veterano humorista, uno de los grandes iconos de la comedia española, genera inquietud y atención mediática. Sin embargo, su entorno más cercano quiere mandar un mensaje de calma y frenar las especulaciones sobre la gravedad de lo ocurrido.

Ha sido Juani, pareja de Andrés Pajares, quien ha querido aclarar la situación y ofrecer la última hora sobre el estado del cómico. "Está bien. Ha tenido una infección respiratoria, que no ha sido ni neumonía, y simplemente el médico, por la edad que tiene, prefirió ingresarle, pero nada más. Si le han dado el alta, está perfectamente", ha explicado, dejando claro que el ingreso se produjo por pura precaución y no por un cuadro grave.

PUBLICIDAD

Juani niega tajantemente que Pajares haya sufrido una neumonía, pese a que en un primer momento se llegó a barajar ese diagnóstico. "No, es que en un primer momento el médico dijo, dice, pues es una neumonía. Le ingresaron, le hicieron una placa y ya está, le han puesto una semana de antibiótico. Le quedan dos días para terminar el antibiótico", ha detallado, subrayando que el tratamiento ha ido según lo previsto y que el actor evoluciona favorablemente.

En cuanto al ánimo del humorista, su pareja relata que se ha encontrado "bien" en todo momento e incluso reacio a acudir al hospital. "Si él no quería ir ni al hospital, se encontraba bien... Él se encontraba perfectamente", comenta, dando a entender que la decisión de ingresar fue más una medida de prudencia médica que una urgencia por un empeoramiento de su estado.

PUBLICIDAD

Con el alta ya concedida y el tratamiento a punto de finalizar, Juani ha aprovechado también para lanzar un mensaje a los medios y a la opinión pública, pidiendo respeto y tranquilidad para que Andrés Pajares pueda recuperarse sin presión mediática: "Por favor, a vosotros y a todos, dejarle que se recupere tranquilo". Una petición con la que intenta rebajar el ruido alrededor del cómico y proteger su intimidad en un momento delicado pero, según insiste, controlado.