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Infografías del miércoles 10 de junio de 2026

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EEUU INFLACIÓN - El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se disparó en mayo hasta un 4,2 % interanual, el nivel más alto desde abril de 2023 y que tiene como principal causa el alza del precio de la energía, en el marco de la guerra de Irán.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Argentina será el país con más representación de entrenadores en el Mundial de Fútbol 2026 con seis directores técnicos en diferentes selecciones.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Un análisis socioeconómico del Mundial de Fútbol 2026 hecho por la FIFA proyecta un impacto masivo del evento: más de 6,5 millones de asistentes, un gasto total de 13.900 millones de dólares y una contribución estimada de 80.100 millones de dólares al PIB global.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - La afición por el fútbol creció casi 11 % en los últimos cinco años en Norteamérica y Estados Unidos ya es el cuarto país con más fanáticos del mundo, según un informe la consultora Nielsen en vísperas del inicio del Mundial 2026.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido inaugural, México-Sudáfrica.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - México y sus primeros partidos en la Copa del Mundo de fútbol. EFE

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