HBX Group reúne a 580 participantes en 'MarketHub Americas 2026' para analizar el futuro de los viajes

HBX Group, compañía de tecnología B2B para viajes, ha anunciado los ponentes y patrocinadores de 'MarketHub Americas 2026', que se celebrará en Punta Cana del 23 al 26 de junio bajo el lema 'The MarketHub: Unlocked', para debatir sobre la industria turística y analizar las fuerzas que están definiendo el próximo capítulo del sector, y que contará con alrededor de 580 participantes y más de 350 clientes estratégicos procedentes de 16 mercados emisores.

Dieciséis años después de la celebración del primer 'MarketHub' en Brasil, el evento reunirá a profesionales del turismo para analizar las fuerzas y debilidades del sector y abordar los temas y problemas que afectan a la industria.

El programa se centrará en tendencias como la incertidumbre económica, la inteligencia artificial, la evolución de las expectativas de los viajeros y la creciente importancia de la colaboración en el ecosistema turístico.

El consejero delegado de HBX Group, Nicolas Huss, será el encargado de inaugurar el encuentro con una intervención que pondrá el foco en las oportunidades que se presentan en el sector.

Por su parte, Javier Cabrerizo, director de estrategia y transformación de la compañía, también intervendrá analizando la capacidad de resistencia de los viajes en un entorno marcado por la incertidumbre.

Entre los ponentes también figuran Aran Ryan, director de estudios de la industria de Oxford Economics, que abordará el impacto de la incertidumbre geopolítica y económica sobre la demanda turística; Morgan Hines, reportero sénior de Phocuswright, compartirá su visión sobre las tecnologías e innovaciones que están transformando el sector; y Olivier Ponti, director de Inteligencia y Marketing de Amadeus, que analizará las oportunidades de crecimiento impulsadas por los datos en la región de las Américas.

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La agenda incluirá además la participación de autores como John Sanei, así como representantes de Accor, Travello, Queer Destinations y Disneyland Paris, que aportarán diferentes perspectivas sobre la experiencia del cliente, las alianzas y la evolución de las expectativas de los viajeros.

El encuentro contará con 'Moon Palace The Grand Punta Cana' como Host Sponsor y con el apoyo de compañías como Minor Hotels, Disney Destinations, Hilton, Clermont Hotel Group, Visit Panama, Wyndham Hotels & Resorts y PAM Hotels.

Por su parte, el Chief Sourcing Officer de HBX Group, Xabier Zabala, ha apuntado que MarketHub ha estado siempre vinculado a las alianzas y subrayado el compromiso de los socios que participan en esta edición y aportan su experiencia y visión.

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