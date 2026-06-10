Elizabeth Warren pide aplazar la salida a bolsa de SpaceX por "riesgos" para inversores

Nueva York, 10 jun (EFE).- La senadora demócrata Elizabeth Warren pidió a la Comisión de Mercado y Valores (SEC) aplazar la salida a bolsa de SpaceX, prevista para este viernes, advirtiendo de los "riesgos" para los inversores y las "ventajas" para el entorno del Gobierno de Donald Trump, según una carta divulgada este miércoles.

En la carta, dirigida al presidente de la SEC, Paul Atkins, Warren señala que el debut bursátil de la empresa, que será histórico, "presenta riesgos importantes para los inversores ordinarios y sus ahorros para la jubilación, a la vez que conlleva enormes ventajas para los 'insiders' de SpaceX, incluyendo altos funcionarios de la Administración Trump".

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Warren, del ala izquierdista del Partido Demócrata, dice que la contabilidad y los informes financieros de SpaceX tienen "brechas problemáticas", considera "opaca" su absorción de la empresa de inteligencia artificial (IA) xAI y advierte que su máximo ejecutivo, Elon Musk, tendrá un "poder único" que limita "gravemente" los derechos de los accionistas.

"Dadas las amenazas sin precedentes a la protección de los inversores y la integridad del mercado que supone la mayor oferta inicial de acciones de la historia, debe usted retrasar cualquier eventual aceleración en la efectividad del informe de registro", insta la política a Atkins, a quien además emplaza a responder una serie de preguntas.

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La senadora hace hincapié en que los principales índices bursátiles, "al retirar antiguas normas o crear otras nuevas para permitir la inclusión de SpaceX", permitirán que miles de millones de dólares en inversiones pasivas "entren a la fuerza en la compañía, poniendo a jubilados e inversores ordinarios en riesgo", detalla.

Según su documentación, SpaceX ofrecerá un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de 135 dólares por título, lo que le permitirá a SpaceX captar unos 75.000 millones de dólares, superando con creces el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, y logrando un valor de mercado en torno a 1,77 billones de dólares. EFE

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