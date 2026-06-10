El Teatro Real retransmitirá gratis este sábado la ópera 'Romeo y Julieta' en espacios culturales de toda España

El Teatro Real retransmitirá en directo y de forma gratuita el próximo 13 de junio la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles Gounod, en plazas, ayuntamientos, auditorios, museos y centros culturales de toda España.

La representación podrá seguirse en tiempo real desde el escenario del coliseo madrileño y contará con una de las producciones más destacadas de los últimos años, caracterizada por sus espectaculares decorados, una potente propuesta visual y un elaborado vestuario que combina belleza, exceso y poesía.

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La puesta en escena lleva la firma de Thomas Jolly, responsable, entre otros proyectos, de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su propuesta subraya el peso de la muerte en la trama y anticipa el desenlace trágico de los amantes de Verona, en una lectura que sitúa el nacimiento de su amor en medio de la peste que asola la ciudad italiana.

La función estará protagonizada por dos de las grandes figuras de la lírica internacional: la soprano estadounidense Nadine Sierra, en el papel de Julieta, y el tenor mexicano Javier Camarena, como Romeo. Junto a ellos actuarán Roberto Tagliavini, Carles Pachon, Héloïse Mas y Sonia Ganassi, entre otros intérpretes, bajo la dirección musical de Carlo Rizzi al frente del Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

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Basada en la célebre tragedia de William Shakespeare, la ópera de Gounod pone el foco en los encuentros entre los dos jóvenes enamorados y en los grandes dúos amorosos que articulan la obra. La partitura destaca por transmitir el deseo, la juventud y la pasión de los protagonistas, además de incorporar una escena nupcial inexistente en el texto original para reforzar la dimensión dramática y musical de la historia.

La retransmisión se ha consolidado como uno de los acontecimientos más esperados de la temporada del Teatro Real y cuenta cada año con la participación de numerosos ayuntamientos y espacios culturales. Los puntos de emisión reciben materiales específicos, apoyo técnico y seguimiento de la actividad antes y durante la retransmisión para garantizar una experiencia similar a la de asistir a la función en la sala.

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En las últimas ediciones, esta iniciativa ha reunido a más de 50.000 espectadores en distintos puntos del país, que han compartido simultáneamente las emociones de la ópera.