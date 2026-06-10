El primer ministro de Australia señala su "preocupación" por el impacto humano y económico de la escalada en Irán

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha señalado este miércoles su "preocupación" por el impacto humano y económico de la nueva escalada bélica en Irán, tras indicar que los mercados tienen dificultades para reaccionar a los mensajes contradictorios que se envían respecto al fin del conflicto.

"Nos preocupa mucho, por supuesto, el impacto humano que conlleva la guerra, pero también el impacto económico, que está afectando enormemente a la economía mundial y que, en lugar de mejorar, empeorará", ha señalado el dirigente australiano en declaraciones recogidas por la cadena de televisión ABC.

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De esta forma, ha puesto el foco en el impacto económico global que tiene la guerra en Irán, insistiendo en que los mensajes contradictorios sobre el fin de la guerra y los tira y afloja entre las partes "están creando un gran grado de dificultad cuando los mercados económicos responden a estas nuevas declaraciones que se hacen en Estados Unidos y también en otros lugares".

Albanese ha incidido así en la necesidad de un alto el fuego permanente que conduzca a la resolución del conflicto, tras sugerir que los mensajes en varias direcciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la resolución de la crisis, no ayudan a calmar la situación económica mundial.

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Australia es junto a otros países del Indo-Pacífico de los actores más afectados por la inestabilidad en la región del Golfo, dado que la mayoría de su suministro energético pasa por el estrecho de Ormuz, escenario de continuas escaramuzas entre Estados Unidos e Irán a la espera de que se alcance un acuerdo para el cese de las hostilidades.