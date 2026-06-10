El Instituto Cervantes refuerza su presencia en África con un aula en Costa de Marfil

Abiyán, 10 jun (EFE).- El Instituto Cervantes y la Universidad Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Abiyán firmaron este miércoles un acuerdo para establecer de forma permanente un aula de la institución española en la capital económica de Costa de Marfil.

El Aula Cervantes de Abiyán se convierte así en la segunda presencia permanente del Instituto en África subsahariana, después del centro abierto en Dakar (Senegal) y responde al "enorme interés que despierta nuestra lengua en los jóvenes africanos", dijo Concha Barceló, directora del Centro Cervantes de Dakar.

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La inauguración estuvo precedida por un acto de bienvenida de parte de la Universidad que contó con la presencia del director general del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el embajador español, Guillermo Marín Gorbea; y el vicepresidente de la UFHB, Dion Yodé.

"Aprender español aquí en la universidad no es solamente dominar una gramática o vocabulario, sino poder pensar con otro pueblo, de soñar con él, de reír con él y aumentar nuestro propio poder de actuar", aseguró Yodé.

Por su parte, García Montero señaló la importancia del español como una de las grandes lenguas de la comunicación a nivel mundial con una "creciente proyección en cultura, de ciencia, de negocio, de relaciones internacionales".

Concebida como un espacio de difusión e intercambio entre ambas culturas, el aula -moderna y climatizada- cuenta con ordenadores, libros y una gran variedad de material didáctico para la enseñanza del español y la formación de docentes.

La inauguración refleja los datos del Cervantes: uno de cada diez estudiantes de español del mundo se encuentran en África.

El interés por la lengua española crece en la región con unos 798.095 estudiantes solo en Costa de Marfil, seguida de Benín (412.515), Camerún (403.000), Senegal (356.224) y Gabón (200.000).

En ese sentido, García Montero destacó que "África subsahariana adquiere una relevancia cada vez mayor para nosotros, caracterizada por una diversidad lingüística, (…) la región experimenta hoy una nueva apertura hacia nuevas lenguas internacionales, y el español ha comenzado teniendo un lugar significativo en este panorama".

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El director abogó por la riqueza cultural y lingüística de la región, y expresó su compromiso para fomentar un "espacio transcontinental de diálogo y colaboración entre América Latina, España y África".

Además, dejó clara la visión transversal de las relaciones entre ambas regiones. "No aceptamos ninguna dinámica colonialista, respetamos la diversidad y los contextos. Es necesario desarrollar objetos pedagógicos que tengan en cuenta la realidad y diversidades africanas", aseguró.

El acto también contó con la presencia del director académico del Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia, así como el presidente de la Cámara de Comercio de España en Senegal, Ramón Nicolau, y el ministro de la Enseñanza Superior y la Investigación Científica, Adama Diawara.

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El acto precede a la segunda edición del Congreso de Español como Lengua Extranjera en África Subsahariana (CELEAS), que se celebrará en Dakar los días 13 y 14 de junio y también inaugurará García Montero. EFE

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