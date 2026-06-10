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El 'che' Diego López, operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

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El futbolista español Diego López, delantero del Valencia CF, ha sido operado con éxito este miércoles de la lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió en Mestalla durante el último partido de LaLiga EA Sports 2025-26 contra el FC Barcelona.

"La intervención quirúrgica la ha llevado a cabo el doctor Manuel Leyes y su equipo en la Clínica Olympia en Madrid, bajo la supervisión de Pedro López, director del departamento médico del Valencia CF", informó la entidad 'che' en una nota de prensa.

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"El jugador valencianista permanecerá en las próximas horas en observación hasta el alta hospitalaria", concluyó el breve comunicado del Valencia, que en ese encuentro ante los culés en la 38ª y última jornada del campeonato liguero venció por 3-1.

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