El biólogo español Enric Sala, galardonado por la Royal Geographic Society de Londres

Redacción Medioambiente, 10 jun (EFE).- El biólogo español Enric Sala, explorador residente de National Geographic y fundador de Pristine Seas de National Geographic, ha sido galardonado con la Medalla del Fundador 2026 de la Royal Geographical Society (RGS) por su liderazgo mundial en la conservación del océano y su "exhaustiva labor" de investigación marina.

La RGS -fundada en 1830- ha reconocido las casi dos décadas de trabajo de Sala y su equipo, que han colaborado con varios países en la creación de reservas marinas protegidas para la conservación del océano, las comunidades y economías locales y el clima, según un comunicado de National Geographic.

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La Medalla del Fundador se concede anualmente desde 1832 y reconoce los "logros extraordinarios" en el ámbito de la ciencia y los descubrimientos geográficos, y requiere la aprobación del rey.

Enric Sala (Gerona, 1968) estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Barcelona, hizo un Ph.D en Ecología en la Universidad de Aix-Marseille (Francia) y fue investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Dejó la docencia y empezó a trabajar con National Geographic, siendo seleccionado en 2011 como uno de sus 15 exploradores residentes, en cuya lista figuran entre otras personalidades la oceanógrafa Sylvia Earle o la primatóloga Jane Goodall.

En 2008, Sala fundó Pristine Seas National Geographic, un proyecto con el que ha contribuido a la creación de 31 áreas marinas protegidas (AMP) en diferentes lugares del mundo que abarcan casi siete millones de kilómetros cuadrados del océano.

Ha impulsado avances en la conservación marina a nivel mundial a través de expediciones científicas, la publicación de más de 300 artículos científicos y la creación de documentales sobre la situación y hallazgos en el océano, según National Geographic.

Sala trabaja con los gobiernos y las comunidades locales en investigaciones para el estudio del océano, desde el Ártico hasta los trópicos, desde las profundidades marinas hasta los arrecifes de coral y ha contribuido a ampliar la protección del océano.

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Entre otros proyectos, Sala ha trabajado con el Gobierno de Colombia para la creación en 2025 de la reserva marina de la de Serranilla y Bajo Nuevo, dos arrecifes de coral remotos en el mar Caribe.

Más recientemente, colaboró en la creación del área marina protegida en los atolones inhabitados de Bikar y Bokak, en la República de las Islas Marshall, en Oceanía.

Sala ha explicado en diferentes foros internacionales su compromiso para lograr la protección del 30 % del océano para 2030, en cumplimiento con el compromiso conocido como 30x30.

"Recibir la Medalla del Fundador, con la amable aprobación de Su Majestad el Rey, es un profundo honor, pero conlleva una responsabilidad igualmente significativa: persistir en nuestra misión de explorar y proteger los entornos marinos más vitales del mundo", afirmó Sala, según el comunicado.

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"Sin embargo, nuestro trabajo está lejos de haber terminado. En el ámbito de la conservación, por desgracia, no existe la jubilación", subrayó y añadió que "debemos perseverar en nuestra misión de explorar y proteger estos entornos marinos vitales por el bien de la vida marina y, de hecho, de la propia humanidad".

Sala recibió el galardón durante una ceremonia de entrega de medallas celebrada en la sede de la RGS en South Kensington, Londres, en una edición en la además fue galardonada la profesora Loretta Lees, anteriormente Royal Medal, quien recibió la Patron’s Medal.

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Han recibido la Royal Medal, entre otras personalidades, la geógrafa y conservacionista Dame Fiona Reynolds, el ingeniero aeronáutico y astronauta Neil Armstrong y el divulgador y conservacionista Sir David Attenborough.

Sala colaboró como productor ejecutivo en la película Ocean que presentó Attenborough.