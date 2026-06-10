Del oro olímpico al Mundial: 4 titulares en París, a por la estrella en Nueva Jersey

Chattanooga (EE. UU.), 10 jun (EFE).- El 9 de agosto de 2024, España conquistó el oro olímpico en París tras derrotar a Francia por 3-5 en la final. Menos de dos años después, cinco de los integrantes del equipo que rompió la sequía de un oro desde Barcelona’92 forman parte de la convocatoria que persigue la segunda estrella de campeones del mundo, 16 años después.

Dato que sustenta la juventud de la convocatoria de España, y la continuidad de generaciones que han conseguido éxitos en categorías inferiores.

España afronta el Mundial con la quinta plantilla más joven de la competición -26,8 años de media-, empatada con Ghana, Noruega y Sudáfrica. Por delante, Túnez (26,7), Bosnia-Herzegovina (26,4), Marruecos (26,4), Ecuador (26,1) y Costa de Marfil (25,9).

De los 26 futbolistas convocados por Luis de la Fuente, cinco estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de París. Cuatro de ellos fueron, además, titulares en la final disputada en el Parque de los Príncipes: Eric García, Marc Pubill, Pau Cubarsí y Álex Baena.

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El quinto integrante de la expedición olímpica es Joan García, quien, además, fue el único futbolista que se quedó sin disputar minutos. Circunstancia debida a unas molestias en la espalda que le impidieron jugar una de las dos partes del último partido de la fase de grupos.

“Yo me siento igual de partícipe que el que ha jugado todos los minutos. Al final, el buen ambiente que hay te hace partícipe. Es una pena, nos gustaría participar a todos en los Juegos, pero tampoco le doy muchas vueltas”, expresó el guardameta en la víspera de la final en una entrevista con EFE.

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Y, ahora, casi dos años después, Joan García vive su segunda convocatoria con la selección española mientras espera su oportunidad en el Mundial en una portería en la que Luis de la Fuente asegura tener claro quién será su portero, con Unai Simón como el favorito.

Por su parte, Pau Cubarsí sigue consiguiendo hitos a pesar de su juventud. En el FC Barcelona y en la selección española. Titular en unos Juegos Olímpicos que no eran, por edad, de su generación -lo serán los de Los Ángeles 2028- y con 19 años repetirá con galones en el centro de la defensa de España para el Mundial.

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Por otro lado, los otros tres integrantes que fueron campeones olímpicos y persiguen levantar la Copa del Mundo no tienen la misma importancia dentro del equipo.

El que sí apunta a ser titular en el debut ante Cabo Verde el 15 de junio es Álex Baena. El futbolista del Atlético de Madrid ocupó la banda izquierda en el último amistoso de preparación para el Mundial ante Perú y podría repetir para el estreno, en una posición en la que, cuando se recupere al 100 % de la lesión, el titular será Nico Wlliams.

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Mientras, tanto Eric García como Marc Pubill tendrán que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Eric García vuelve a una convocatoria para disputar su segundo Mundial, sin haber sido convocado previamente en la fase de clasificación ni amistosos en dicho lapso de tiempo. Por su parte, Marc Pubill se estrena con la selección española justo para este torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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La presencia de estos cinco futbolistas pone de relieve el trabajo y coordinación entre las categorías inferiores y la absoluta. Y pudo ser aún mayor, ya que Fermín López se cayó de la lista del Mundial a última hora por una lesión con su club, el FC Barcelona, en el último partido previo a la concentración de España; mientras que Pablo Barrios no entró en las quinielas tras una lesión en el tramo final de temporada.

Además, Cristhian Mosquera estuvo en la prelista de 55 jugadores previa al Mundial, pero el defensa del Arsenal, quien se estrenó con la absoluta en marzo, no fue convocado para el torneo.

Así, con cinco jugadores que presumen en su palmarés de un oro olímpico afrontará España un Mundial en el que persigue bordar en el pecho su segunda estrella de campeones, tras la primera lograda en Sudáfrica 2010.

Óscar Maya Belchí