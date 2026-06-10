Ascienden a más de 980 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 980 los muertos por ataques del Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha manifestado en un comunicado que desde entonces se han registrado 981 muertos y 3.104 heridos, incluidos dos muertos y cinco heridos durante las últimas 24 horas, a lo que se suman 783 cuerpos de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

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Asimismo, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.991 "mártires" y 173.212 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este mismo miércoles que el domingo mató al supuesto jefe de la "infraestructura de envíos de dinero" de Hamás en Gaza, Jazar Jamatzi, y a su 'número dos', al que identifica como Muhamad Harazin.

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"Durante la guerra, los terroristas realizaron envíos de dinero a la rama militar de Hamás en Gaza por valor de decenas de millones de dólares usando una red de decenas de casas de cambio en la Franja", ha dicho en un comunicado, en el que ha recalcado que el grupo usó estos fondos "para pagar salarios a sus terroristas".