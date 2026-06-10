Aliado de Trump, Lindsey Graham, gana las primarias republicanas en Carolina del Sur

Washington, 9 jun (EFE).- El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ganó este martes las elecciones primarias de su partido y aseguró su candidatura a un quinto mandato en el Senado, evitando una segunda vuelta frente al empresario Mark Lynch, un candidato alineado con el movimiento "America First" y defensor de las políticas del presidente, Donald Trump.

Graham, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Senado, llegó a la jornada electoral respaldado por el mandatario, quien participó la víspera en un acto virtual de campaña para apuntalar su candidatura y evitar sorpresas en una contienda que algunos sondeos preveían más ajustada.

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El senador superó el desafío de Lynch, quien lo acusó durante la campaña de no ser suficientemente conservador y de representar al ala tradicional del Partido Republicano.

Trump, sin embargo, cerró filas con Graham y llegó a calificar a Lynch como un "desastre para el Partido Republicano".

La victoria refuerza la influencia de Trump en las primarias republicanas de 2026 y permite a Graham concentrarse ahora en las elecciones generales de noviembre, donde se enfrentará a la candidata demócrata Annie Andrews.

Aunque es un estado firmemente republicano, Carolina del Sur suele servir como termómetro de la influencia de Trump dentro del partido y la victoria de Graham refuerza el peso del mandatario entre los votantes conservadores.

De cara a noviembre, aún quedan primarias en estados clave como Florida, Texas, Arizona, Michigan y Wisconsin, donde se definirán candidaturas para el Congreso y varias gobernaciones. EFE