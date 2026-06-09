Tormenta tropical Boris se debilita y baja a presión remanente en el sur de México, mantienen alerta por lluvias en cinco estados

Imagen satelital que muestra la actividad de un sistema meteorológico con fuertes lluvias y tormentas sobre el sur de México y Centroamérica, y otro sistema en el Golfo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Boris, que tocó tierra durante la madrugada de este martes en México, se debilitó a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09:00 horas el sistema se degradó primero a depresión tropical y posteriormente perdió fuerza. Su centro se localizó aproximadamente a 75 kilómetros al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 kilómetros al este de Acapulco, en Guerrero.

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El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

👉 Boris se ha debilitado a una baja presión remanente; se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado, en el estado de #Guerrero.



👉Se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca. pic.twitter.com/ywxao3gKwM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por los remanentes de Boris?

Pese a su debilitamiento, los remanentes de Boris seguirán provocando condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país.

El SMN pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en:

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (sureste y este)

Oaxaca (oeste)

Además, se esperan chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en:

Puebla (suroeste)

Estado de México (oeste y suroeste)

Ciudad de México

Morelos

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Persisten vientos fuertes y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

Las autoridades meteorológicas también alertaron por vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 70 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca.

En tanto, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, condiciones que disminuirán gradualmente durante la tarde.

Asimismo, continuará el oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Jalisco

Colima

Una impresionante ola gigante rompe cerca de la costa de Chiapas, México, con embarcaciones y edificios en primer plano bajo un cielo dramáticamente nublado, en medio de la preocupación por un posible tsunami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante estas condiciones, el Sistema Nacional de Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, especialmente en zonas costeras y para quienes realizan actividades marítimas.

Tormenta tropical Cristina no representa peligro para México

Por otra parte, el SMN informó que la tormenta tropical Cristina permanece estacionaria frente a las costas del noroeste de Nicaragua, ubicada a unos 540 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.

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La dependencia aclaró que el sistema no representa ningún peligro para el territorio nacional, por lo que no existe zona de vigilancia ni se han registrado afectaciones en México.

👉El centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 435 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala. Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/1Ju5WebeU9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Temporada de huracanes 2026: prevén hasta 36 ciclones con nombre

A finales de abril, las autoridades mexicanas anticiparon una temporada de ciclones tropicales 2026 particularmente activa, con la posible formación de hasta 36 sistemas con nombre entre los océanos Pacífico y Atlántico.

De acuerdo con las proyecciones oficiales:

Entre 18 y 21 ciclones podrían desarrollarse en el Pacífico.

Entre 11 y 15 sistemas se formarían en el Atlántico.

Al menos siete fenómenos podrían alcanzar categorías mayores, entre la 3 y la 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre ambos océanos ante el avance de la temporada de lluvias y huracanes en México.