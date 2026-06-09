Tormenta tropical Boris se debilita y baja a presión remanente en el sur de México, mantienen alerta por lluvias en cinco estados

La tormenta tropical Boris, que tocó tierra durante la madrugada de este martes en México, se debilitó a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09:00 horas el sistema se degradó primero a depresión tropical y posteriormente perdió fuerza. Su centro se localizó aproximadamente a 75 kilómetros al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 kilómetros al este de Acapulco, en Guerrero.
PUBLICIDAD
El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.
¿Qué estados tendrán lluvias por los remanentes de Boris?
Pese a su debilitamiento, los remanentes de Boris seguirán provocando condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país.
El SMN pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en:
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (costa)
- Guerrero (sureste y este)
- Oaxaca (oeste)
Además, se esperan chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en:
- Puebla (suroeste)
- Estado de México (oeste y suroeste)
- Ciudad de México
- Morelos
Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
Persisten vientos fuertes y oleaje elevado en el Pacífico mexicano
Las autoridades meteorológicas también alertaron por vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 70 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca.
En tanto, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, condiciones que disminuirán gradualmente durante la tarde.
Asimismo, continuará el oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de:
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Jalisco
- Colima
Ante estas condiciones, el Sistema Nacional de Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, especialmente en zonas costeras y para quienes realizan actividades marítimas.
Tormenta tropical Cristina no representa peligro para México
Por otra parte, el SMN informó que la tormenta tropical Cristina permanece estacionaria frente a las costas del noroeste de Nicaragua, ubicada a unos 540 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.
PUBLICIDAD
La dependencia aclaró que el sistema no representa ningún peligro para el territorio nacional, por lo que no existe zona de vigilancia ni se han registrado afectaciones en México.
Temporada de huracanes 2026: prevén hasta 36 ciclones con nombre
A finales de abril, las autoridades mexicanas anticiparon una temporada de ciclones tropicales 2026 particularmente activa, con la posible formación de hasta 36 sistemas con nombre entre los océanos Pacífico y Atlántico.
De acuerdo con las proyecciones oficiales:
- Entre 18 y 21 ciclones podrían desarrollarse en el Pacífico.
- Entre 11 y 15 sistemas se formarían en el Atlántico.
- Al menos siete fenómenos podrían alcanzar categorías mayores, entre la 3 y la 5 en la escala Saffir-Simpson.
Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre ambos océanos ante el avance de la temporada de lluvias y huracanes en México.