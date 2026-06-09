La primera ministra nipona visitará el Reino Unido e Italia antes de ir a la cumbre del G7

Tokio, 9 jun (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, visitará el Reino Unido e Italia para reunirse con sus homólogos, Keir Starmer y Giorgia Meloni, antes de participar en la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian entre el 15 y el 17 de junio, afirmó su oficina este martes.

Takaichi partirá el sábado al Reino Unido, y después a Italia, para mantener encuentros con Starmer y Meloni, señaló en un comité parlamentario el viceportavoz del Gobierno japonés Masanao Ozaki, según la cadena de televisión pública japonesa NHK.

El viaje, que recibió este martes la necesaria aprobación parlamentaria, según NHK, será la primera gira europea de la mandataria nipona desde que llegó al poder el pasado octubre, y su primera participación en una cumbre del G7.

Japón reafirmó el pasado febrero su compromiso con Italia y el Reino Unido para desarrollar un caza de próxima generación para 2035, un proyecto conocido como Programa Aéreo de Combate Global (GCAP) y que responde a los crecientes movimientos militares de China en el Indopacífico y la guerra de Rusia contra Ucrania.

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El programa GCAP combina el proyecto japonés F-X con el británico e italiano Tempest, con el objetivo de crear un avión supersónico que amplíe las capacidades defensivas de los tres socios.

La cumbre de los líderes de los siete países más ricos se celebrará en Évian, en el este de Francia, a orillas del lago Lemán, del lunes 15 al miércoles 17 de junio. EFE