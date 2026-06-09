EEUU ataque Irán "en legítima defensa" por el "derribo" de un helicóptero en Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha informado este martes de que esta llevando a cabo ataques contra Irán, precisando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca del estrecho de Omuz, un incidente calificado de "derribo" por el presidente Donald Trump.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 17.00 horas (hora del este, 23.00 hora peninsular española), siguiendo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", ha indicado en sus redes sociales.

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El CENTCOM ha señalado en el mismo mensaje que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que el inquilino de la Casa Blanca haya prometido "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.