Ocho trabajadores mueren por un derrame de metal fundido en una siderúrgica de India

Nueva Delhi, 8 jun (EFE).- Al menos ocho trabajadores fallecieron este lunes y otros seis resultaron heridos por un derrame de metal fundido en la Planta Siderúrgica de Vizag en Vishakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh (sur de la India), según informaron medios locales.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local Hindustan Times, el metal fundido estaba siendo transportado en un balde gigante cuando un faloa mecánico ocasionó el derrame del material sobre los trabajadores.

"El accidente ocurrido en la Planta Siderúrgica de Visakh me ha dejado profundamente conmocionado. Me entristece saber que varios trabajadores han perdido la vida en este accidente", declaró en X el jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, quien visitó el lugar del accidente.

PUBLICIDAD

"He hablado con los responsables y les he ordenado que pongan en marcha medidas de ayuda en coordinación con todos los departamentos gubernamentales", añadió. EFE