Mueren tres personas, incluido un hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, en un ataque de Marruecos

Al menos tres miembros del Frente Polisario, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del grupo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, han muerto en un ataque lanzado por Marruecos cerca del muro de separación en Sáhara Occidental, según ha confirmado la Presidencia saharaui, que ha declarado un luto nacional de tres días.

La Presidencia ha indicado que Abdelaziz y otros dos miembros del Frente Polisario han muerto durante una acción militar en la zona, tal y como ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS. Abdelaziz, de 37 años, era hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, quien ocupó el cargo desde 1992 hasta su muerte en 2016.

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Abdelaziz, nacido en 1989 en los campamentos de desplazados saharauis en Argelia, cursó una carrera en Argelia antes de alistarse en 2011 en las fuerzas del Frente Polisario, llegando a ser brigada de campo y posteriormente nombrado miembro del Secretariado Nacional en 2024.

Las autoridades de Marruecos no se han pronunciado por ahora sobre lo sucedido y no han trascendido detalles sobre la muerte del hijo del histórico líder del Frente Polisario, quien fue secretario general del grupo desde 1976 y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) durante 24 años hasta su fallecimiento, cuando fue sucedido por Brahim Ghali.

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La muerte de Abdelaziz ha sido confirmada además en medio de una nueva visita del enviado personal de la Secretaría General de Naciones Unidas para Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, quien llegó el domingo a los campamentos de refugiados en el marco de una nueva gira diplomática, según SPS, sin que por ahora haya más detalles sobre el desplazamiento.

Ghali envió en mayo una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para defender que los ataques del Frente Polisario contra bases marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado suponían un acto de legítima defensa frente a Rabat, después de dar por roto en noviembre de 2020 el alto el fuego pactado en 1991.

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El Frente Polisario ha sufrido varios varapalos a nivel diplomático durante los últimos años, en los que se ha apilado los apoyos internacionales al plan de autonomía presentado por Marruecos --incluidos los respaldos de España y Francia--, una propuesta que ha sido rechazada de plano por la RASD, que recuerda que Madrid sigue siendo la potencia administradora 'de iure' del territorio, pendiente de descolonización.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

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