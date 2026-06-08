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León XIV al Congreso español: toda vida humana debe ser reconocida desde la concepción

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Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha proclamado este lunes en un histórico discurso en el Congreso de los Diputados de España que la defensa de la vida humana "no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización" y ha defendido que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".

"Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?", ha dicho el papa en su discurso ante las Cortes españolas a pocos días de que el Congreso debata una proposición de ley para blindar la eutanasia en España ante dilaciones judiciales. EFE

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